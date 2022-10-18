Секрет в тренировках и взаимопонимании: сотрудница Росгвардии победила в соревнованиях кинологов в Хабаровске

Мария и Жек опередили соперников по баллам. Фото пресс-служба ВО ВНГ РФ

Ищи! Молодец, хороший пес! Воспитание собак – дело сложное, требующее системного подхода и хорошего запаса терпения у дрессировщика. Научить животное выполнять команды – полдела, а вот добиться полного взаимопонимания и согласия с четвероногим другом – это совсем другое, особенно, если собака обучается мастерству поиска «запрещенки» с перспективой работать в кинологической службе.

В этом году продемонстрировать свои умения смогли кинологи со своими подопечными на межведомственных соревнованиях в Хабаровске. Сотрудники ОМОН «Амурский» и ОМОН «Тигр» Росгвардии заявляли на состязания три команды – одна из них стала победителем в личном зачете по поиску взрывчатых веществ.

Секрет успеха в тренировках. Фото пресс-служба ВО ВНГ РФ

- У нас принимали участие три сотрудника из Росгвардии, особо отличилась наша Мария из ОМОН «Тигр» с собакой Жеком. Они уже третий год подряд становятся победителями в этой номинации – по обнаружению взрывчатых веществ. Остальным нашим участникам было немного сложнее, собаки еще молодые, - рассказал «КП-Хабаровск» Владислав Шевченко, помощник начальника управления по взаимодействию со СМИ - начальник пресс-службы Управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю подполковник полиции.

Участники соревнований за три дня прошли несколько испытаний. Собаки искали взрывчатку и наркотики в багаже, в машинах, на местности и в помещениях. Мария с Жеком отличились в поиске и обнаружении взрывчатых веществ. По словам победительницы, секрет успеха их команды во взаимопонимании с собакой и в усиленных тренировках.

Мария и Жек побеждают третий год подряд. Фото пресс-служба ВО ВНГ РФ

- Мы очень долго с собакой работаем совместно, это взаимопонимание, это большое количество тренировок. Жек живет со мной. Я взяла его в девятимесячном возрасте и с тех пор, уже около шести лет мы вместе. Жек взрослая, достаточно уверенная в поиске собака, - говорит «КП-Хабаровск» Мария.

Все призеры получили свои награды. Фото пресс-служба ВО ВНГ РФ

Кинолог с четвероногим партнером выиграли эти соревнования по сумме набранных очков. Соперников, как отметили в Росгвардии, команда оставила серьезно далеко позади. После соревнований состоялось награждение, победители и призеры получили свои заслуженные награды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Собака – оружие кинолога»: соревнования по поиску запрещенки проходят в Хабаровске

В Хабаровске проходят соревнования кинологов (подробнее)