Шок, ступор и слезы горя: с семьей погибших в пожаре детей работают психологи в Хабаровском крае

Трагический пожар унес жизни четырех детей Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю

Почти полная тишина, и только изредка слышно, что кто-то обронит слово. Кто-то из пожарных, сотрудников следственного управления или прокуратуры. На земле лежат только прогоревшие доски и обугленные вещи, крыши нет, сгорела. И дом сгорел до самого основания. Ничего не осталось. Совсем ничего.

Кругом, если посмотреть, лишь следы и напоминания о том, что когда то тут все было целым, звучал детский смех, велись разговоры, иногда, наверняка, были и ссоры. Это место – сгоревший прошлой ночью дом в селе Синда. Дом, в котором погибли четверо детей.

Кадрами с места пожара поделилась пресс-служба МЧС по Хабаровскому краю. Здесь все еще ведутся работы. А на помощь к семье погибших детей приехали специалисты-психологи. Они пытаются помочь родным, поддержать их, помочь справиться с болью и прийти в чувства.

- На месте трагического пожара в селе Синда Нанайского района работают психологи ГУ МЧС России по Хабаровскому краю и Дальневосточного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. Родственникам и близким семьи оказывается психологическая помощь и поддержка, - сообщает пресс-служба МЧС.

На роликах видно, что дом сгорел до самого основания, перед обрушенной конструкцией стоит сотрудник МЧС и приобнимает женщину, возможно, кого-то из семьи погибших детей. А на фото четыре женщины, две из них горько плачут - сдержать слез, понимая, что здесь случилось, просто невозможно.

Трагедия случилась ночью 18 октября. Четверо детей были оставлены взрослыми одни. Пожар начался около 2:00. К приезду пожарных дом уже был охвачен пламенем. Спастись детям не удалось. На место пожара отправили самых опытных следователей и криминалистов, теперь им предстоит выяснить причину произошедшего.

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