Протащил по земле полицейского и пытался сбежать: мужчина получил срок за варварские выходки в Хабаровске

Пассажиры отговаривали мужчину от его поступка. Тематическое фото Фото: Михаил ФРОЛОВ

ГТА в реальной жизни устроил 39-летний житель Хабаровска. Водитель без прав нанес травмы сотруднику ГИБДД, стал виновником погони по городу, вовлек в происходящее двоих пассажиров и пытался исчезнуть. Все закончилось получением «трех звезд» и лишением свободы.

БЕСПРЕДЕЛ В ГОРОДЕ

12 августа 2021 года водитель ехал на «Марке-2» по проспекту 60-летия Октября с двумя мужчинами на пассажирских креслах. Машину остановил сотрудник ГИБДД, чтобы проверить документы. Такой расклад не устроил виновника происшествия, ведь водительское удостоверение у него отобрали за пьяное вождение. Он начал медленно выезжать обратно на дорогу. Полицейский рефлекторно схватился за дверь автомобиля, чтобы не упасть. Тогда мужчина на «Марке» надавил на педаль газа, протащив сотрудника по асфальту несколько метров.

- При падении сотрудник при исполнении получил черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, ушиб пальца, ссадины на предплечьях, коленях и локтях, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анастасия Теплова, гособвинитель.

Водитель поспешил скрыться с места происшествия, несмотря на то, что оба его пассажира пытались образумить водителя. Он не послушал товарищей, и стал виновником погони по Хабаровску. Патрульные машины искали машину по городу. Водитель бросил машину во дворе и велел товарищам бежать. Однако один из пассажиров не успел скрыться от полицейских. Он то и рассказал, где найти виновника.

РАСПЛАТА ЗА НАСИЛИЕ

Полицейские нашли 39-летнего гонщика и задержали. Ему предъявили обвинение в насилии в отношении представителя власти.

- Были допрошены свидетели, получены результаты экспертиз. Под давлением доказательств вину в совершении преступления он признал в полном объеме, - рассказали в СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.

Мужчина никак не смог отвертеться от ответственности. Его вину доказали в суде.

- Ему назначили наказание в виде двух лет и шести месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, - рассказали в прокуратуре Железнодорожного района Хабаровска.

Остается надеяться, что мужчина признает свои ошибки. Пострадавший сотрудник полиции прошел лечение, его здоровью ничего не угрожает.

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