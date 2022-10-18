Новые ФАПы и уникальные аппараты: достижения Хабаровского края в области здравоохранения за минувший год

Один из новых компьютерных томографов, закупленный в рамках модернизации первичного звена здравоохранения Фото: Правительство Хабаровского края

Власти Хабаровского края планомерно ведут работу по наведению порядка в регионе. Многие проблемы, считавшиеся безнадежными, получили в последние годы шанс на положительное решение. Поэтому в преддверии 84-й годовщины Хабаровского края можно констатировать положительную динамику во многих фундаментальных отраслях, одной из которых является здравоохранение.

Своевременное выявление недугов и последующее оказание помощи непосредственно влияет на комфорт и продолжительность жизни населения, а значит, находится в приоритете у краевых властей. Поэтому прошедший год также был полон достижений.

Реализуемая в крае программа «Модернизация первичного звена здравоохранения» способствует строительству социально-значимых объектов, благодаря чему в эксплуатацию был введен фельдшерско-акушерский пункт краевого государственного бюджетного учреждения «Хабаровская районная больница», расположенный в селе Константиновка. Строительство ФАПа площадью более 236 квадратных километров обошлось, согласно контракту, в 34, 7 миллионов рублей.

Для профилактики и предотвращения заболеваний в крае делают акцент на важности процедуры диспансеризации, которую с начала года прошли более 210 тысяч жителей. До конца года соответствующие обследования пройдут еще около 200 тысяч человек. Диспансеризация – мероприятие, которое рекомендуется проходить ежегодно, чтобы в случае обнаружения отклонений незамедлительно обратиться к профильному врачу, не давая заболеваниям шанса на развитие.

Медицинские осмотры в отдаленных районах региона проводятся с помощью губернаторского автопоезда «Здоровье» запущенного в 2022 году по инициативе главы региона Михаила Дегтярева. Состав поезда состоит из терапевта, акушера-гинеколога, стоматолога, педиатра, невролога, офтальмолога, кардиолога, готовых дать свои консультации и провести необходимые анализы всем нуждающимся жителям в селах и поселениях.

В рамках национального проекта «Здравоохранение» медицинские учреждения региона обновляют материально-техническую базу и инфраструктуру.

- По программе «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» клиника получила 160-срезовый компьютерный томограф – единственный аппарат подобной мощности в крае и на Дальнем Востоке. Кроме того, проблема оказания помощи больным диализом полностью решена после приобретения девяти аппаратов гемодиализа, - рассказал Андрей Субботин, главный врач Краевой клинической больницы №1.

Клиника, по словам Андрея Субботина, является флагманом здравоохранения Хабаровского края. Больница получает всестороннюю поддержку краевого правительства, благодаря чему на территории клиники открылся первый на Дальнем Востоке референс-центр лучевой диагностики. Используя телемедицинских технологии, центр проводит оценку и описывает результаты лучевых исследований других учреждений в дистанционном формате, что помогает больницам отдаленных районов избирать наиболее верную стратегию лечения.