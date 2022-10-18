Азартные игры на отжимания: житель Хабаровска ударил друга ножом во время партии в карты

Мужчину приговорили к шести годам и семи месяцам строгого режима Фото: скриншот из видео Фото: Прокуратура Хабаровского края

Дело было вечером, делать было нечего - именно так могла начаться история про двух закадычных друзей. Летом 2022 года 56-летний житель Хабаровска пригласил своего 54-леетнего соседа по лестничной клетке, с которым знаком с детства, поиграть в карты. Чтобы не тратить деньги, товарищи решили делать это на отжимания.

Кон за коном, все шло ничего, пока в ходе игры между между приятелями не завязался конфликт. А его причиной стал итоговый приз, который потребовал потерпевший.

- Мужчины играли у потерпевшего дома. Обыграв подсудимого, он потребовал от него деньги. Второй игрок разозлился, вернулся к себе домой и взял кухонный нож. Придя в квартиру напротив, он нанес удар оппоненту в область грудной клетки, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Исаева, старший помощник прокурора Хабаровского края по взаимодействию со СМИ.

Как выяснилось позднее, в компании также были брат потерпевшего и общий друг. Они и вызвали скорую помощь. Однако медики не смогли спасти мужчину и тот скончался от полученной травмы по дороге.

Железнодорожный районный суд Хабаровска рассмотрел уголовное дело, заведенное по статье «Убийство» и назначил виновному наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет и семь месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

- Подсудимый вину полностью признал, раскаялся в содеянном и принес извинения родственникам.

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