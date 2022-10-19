Сергей Кравчук: «Места для отдыха создаются там, где жители в этом заинтересованы»

Мэр Хабаровска лично проинспектировал новый объект и пообщался с жителями Фото: Администрация Хабаровска

Федеральные программы продолжают помогать благоустройству столице Хабаровского края. За ремонт дворов и придомовых территорий отвечает проект «1000 дворов на Дальнем Востоке», в рамках которого открываются обновленные площадки.

Все сдающиеся объекты проходят личный контроль глава города Сергея Кравчука в компании активных представителей общества. Появившись на площадке дома по улице Гагарина, 11, мэра встретили местные жильцы, рассказавшие о произошедших изменениях. Не забывают хабаровчане и о помощи в реализации проекта полпреда президента по ДФО Юрия Трутнева.

- Благодаря ему нам есть, где прогуляться, а детям - весело провести время. Здесь всегда многолюдно. Для пенсионеров установлены хорошие лавочки. Хотелось бы, чтобы этот проект продолжился, и еще больше дворов смогли стать красивыми и комфортными, - поделилась с мэром впечатлениями Маргарита Пугачева, старшая по дому Гагарина, 11.

Придомовая территория на Гагарина, 11, в ходе проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» была оснащена детскими городками, зоной для занятий воркаутом, новыми урнами и лавочками. Помимо прочего, во дворе отвели специальную зону под установку елки, где жители смогут встретить Новый год.

- Я, в свою очередь, благодарю вас за то, что вы проявили активность при создании дизайн-проектов новой придомовой территории и следили за выполнением работ на участке. Там, где жители заинтересованы, удается создавать такие прекрасные места для отдыха, - отметил Сергей Кравчук.

Инициаторами запуска проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» стали Юрий Трутнев и губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев. По итогам года в Хабаровске планируется обустроить 53 объекта, работы по которым должны завершиться уже к концу октября.