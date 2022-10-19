Подростка доставили в больницу после ДТП: страшная авария произошла ночью в Хабаровском крае

Двух водителей и трех пассажиров доставили в больницу Фото: ГИБДД про Хабаровскому краю

Поездка в вечернее время в Комсомольске-на-Амуре чуть не обернулось трагедией для водителей и пассажиров двух автомобилей. 44-летний водитель «Тойота Пассо» влетел в минивэн «Тойота Ипсум» на перекрестке у Комсомольского шоссе.

Инспекторы ГИБДД установили, что при повороте налево водитель «Пассо» не убедился в безопасности своего маневра и не предоставил преимущества в движении встречному автомобилю.

- За рулем «Тойоты Ипсум» находился 19-летний водитель. Троих пассажиров минивэна, включая одного 16-летнего подростка с различными травмами госпитализировали в больницу. Также пострадал виновник аварии и его пассажир, - рассказал «КП» - Хабаровск» Сергей Блинов, инспектор ГИБДД.

Впрочем, пассажиров «Ипсума» достаточно быстро отпустили на амбулаторное лечение, потому что полученные травмы не представляют опасности здоровью.

- Самые серьезные повреждения получил виновник ДТП. 44-летний водитель в момент столкновения ударился головой и повредил нос.

Отдел пропаганды Госавтоинспекции Хабаровского края напоминает о необходимости быть предельно осторожными и внимательными за рулем на дорогах общественного пользования. Перед поворотами необходимо снижать скорость для безопасного совершения маневров.

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