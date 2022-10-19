Время рождения крохи мама решила скрыть. Фото: instagram (запрещен в РФ) @ mimishelini

Фотомодель Миранда Шелия, которая на первых парах своей карьеры прославилась за счет поразительного сходства с Ириной Шейк, а после была одной из самых обсуждаемых женщин в стране из-за романа с бомбардиром «Краснодара» Федором Смоловым, вновь стала объектом пристального внимания. Красавица в первый раз стала мамой. Девушка родила сына от внука покойного хабаровского миллиардера Игоря Неклюдова — Григория Мамурина.

Миранда замужем за Игорем Мамуриным. Фото: instagram (запрещен в РФ) @ mimishelini

Хотя парень раньше активно занимался блогингом, это счастливое событие влюбленные особо не афишировали. Миранда лишь выложила сначала пост с биркой, на которой написаны пол, вес и рост малыша, а затем поблагодарила своего врача.

Малыш появился на свет 30 сентября. Правда, время рождения крохи мама решила скрыть. По-видимому, девушка суеверна. Мало ли, как этой информацией могут воспользоваться недруги? Астрологи часто говорят о том, что время рождения человека играет очень важную роль, и по нему буквально можно предсказать его судьбу. Вес ребенка составил 3 килограмма 580 граммов, а рост 53 сантиметра.

Сейчас Миранда начала делиться и другими снимками в своем профиле, но уже исключительно себя, и в Сети не могут перестать восхищаться тем, как шикарно красотка выглядит после родов.

В интересном положении Миранда Шелия была не менее прекрасна. Фото: instagram (запрещен в РФ) @ mimishelini

— Как можно выглядеть так после родов? — оставила комментарий одна из подписчиц, и многие ее поддержали. Миранда действительно смогла супербыстро прийти в форму.

Очевидно, помогают этому здоровые привычки девушки, о которых она не единожды говорила в своем блоге. Модель занимается спортом, правильно питается и не забывает выделять время на отдых между съемками.

Недавно девушка отметила своей 30-ый день рождения. Фото: instagram (запрещен в РФ) @ mimishelini

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