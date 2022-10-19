Умерла совсем юной: мужчину, по вине которого в ДТП погибла девушка, осудили на 6 лет в Биробиджане

В день аварии на регион обрушился сильный снежный циклон Фото: Олег УКЛАДОВ

Как просто одно мимолетное решение, действие, поступок, может кардинально изменить чью-то жизнь, повлиять на судьбу, а при худшем развитии вообще причинить смерть. Это может быть решение сесть за руль, не имея водительских прав, или решение покататься в нетрезвом состоянии, а в результате сводки происшествий сообщают, что очередная машина попала в аварию, разбилась, а водитель, оказывается, просто был пьян.

Один из таких случаев произошел в прошлом году на федеральной трассе «Чита - Хабаровск» в Биробиджанском районе. Машина ехала ночью, водитель был не трезв, и у него не было водительского удостоверения. Он ехал на «Toyota Belta», кроме него в машине было еще три пассажира, среди которых девушка 16 лет.

Как рассказали «КП-Хабаровск» в областной прокуратуре, все, кто находился в машине в момент аварии, были знакомы между собой.

- Это была компания молодых людей, они друг друга знали, - рассказали в прокуратуре.

В то время Хабаровский край и ЕАО накрыл сильный снежный циклон, из-за метели видимость на дорогах итак была плохая, а под колесами практически голый лед. Тогда опасно было даже просто выезжать на трассу, а уж тем более садиться за руль в пьяном состоянии, да еще и без прав, а значит, без опыта вождения.

Тем не менее, компания решила отправиться в дорогу. Водитель, к слову, вполне взрослый мужчина 39 лет, ехал на большой скорости, и в итоге не справился с управлением. Машину сильно занесло, она съехала в кювет и перевернулась.

- В результате дорожно-транспортного происшествия одна из пассажиров - несовершеннолетняя девушка получила тяжкие телесные повреждения, - рассказали в прокуратуре.

Справиться с полученными травмами девушке-подростку не удалось, к несчастью, она умерла в больнице. Остальные пассажиры тоже пострадали, но выжили. Их повреждения оценивались как травмы средней тяжести.

Тогда на водителя завели уголовное дело по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Мужчина свою вину полностью признал.

- Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет с отбыванием в колонии-поселения и лишением права на управление транспортными средствами сроком на 3 года, - сообщили в СУ СК по Хабаровскому краю и ЕАО.

Кроме этого он выплатит пострадавшей стороне полтора миллиона рублей в качестве моральной компенсации. Вот так одно глупое решение сесть за руль полностью разрушило жизнь мужчине, убило несчастную девушку, и причинило страдание другим людям.

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