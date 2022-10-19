Вместо золота нарыл штраф: на Колыме осудили добытчика драгметаллов за многомилионный ущерб природе

Добыча золота оказалась для недропользователя слишком дорогой Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Золотодобыча – дело сложное, емкое, затратное, а незаконная добыча – еще и наказуемая. Однажды один энтузиаст-недропользователь решил попытать удачу и зашел на три гектара земли с намерением нарыть там золота. Благополучно снял плодородный слой почвы и попал на 85 миллионов рублей штрафа. Золото оказалось каким-то уж слишком для него дорогим.

Как рассказали «КП-Хабаровск» в природоохранной прокуратуре, золотодобытчик приступить к добыче золота не успел, действия его пресекли как раз, когда он только намеревался это делать.

- На этом участке они еще не успели осуществить добычу, мы выявили факт как раз тогда, когда они вскрышные работы проводили. Пока юрлицо не называем, пока решение суда в силу не вступило, - рассказали редакции в прокуратуре.

Такие случаи в Магаданской области не редки. Прокуратура часто сталкивается с подобными нарушениями.

- Мы ежегодно проводим такие проверки и выявляем много таких нарушений. Можно даже сказать, что постоянно. И в случае нанесения ущерба природе мы обращаемся в суд и взыскиваем.

Вот и в этот раз природоохранная прокуратура факт противоправных действий выявила и определила, что добытчик своими действиями нанес ущерб лесному фонду на указанную сумму. Разумеется, от него потребовали этот ущерб возместить.

- В мае 2022 года на землях государственного лесного фонда организация осуществляла добычу драгоценных металлов. Недропользователь самовольно использовал земельный участок площадью свыше 3 гектаров, на котором произвел снятие плодородного слоя почвы. В связи с чем в результате противоправных действий окружающей среде причинен ущерб в размере свыше 85 миллионов рублей, - сообщает природоохранная прокуратура.

Ведомство подало иск на золотодобытчика, магаданский суд его удовлетворил. Теперь прокуратура будет контролировать процесс возмещения денег.

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