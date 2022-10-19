Джек VS Мартын: кто из тигров «Дурминского» круче?

Джек (слева) и Мартын (справа) делят территорию, как могут Фото: Дальневосточный филиал центра "Амурский тигр"

В лесоохотхозяйстве «Дурминское», что в Хабаровском крае, два амурских тигра Джек и Марты едва не стали врагами из-за раздела территории. Взрослые, мощные, сильные самцы с трудом уживаются в своих угодиях. То и дело это они буквально сталкиваются там лбами, а так и до драки недалеко.

Директора лесоохотхозяйства Александр Баталов рассказал, благодаря чему тигры до сих пор не вступили в открытый конфликт.

— Участки двух могучих самцов здесь не только соприкасаются, но и налегают краями друг на друга. Конечно, самцы враждуют за обладание этим участком, но активного противоборства удается избежать через маркировочные места, где гасится агрессивность. В местах наложения участков количество маркировочных точек возрастает и это служит предупреждением для зверей, — пояснил специалист.

Он добавил, что звери прекрасно знают о нахождении друг друга неподалеку. И именно метки позволяют им сохранять безопасную друг от друга дистанцию.

Кстати, в том районе обитают и 4-5 самок, так что между девочками тоже возможны конфликты. Особенно в период гона, когда наступает пора образовывать пары. А мужчина на всех не хватает…

— Самцы отмечаются здесь примерно один раз в 7-10 дней, а самки в два раза чаще. Все зависит от мотивации и настроения зверей.

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