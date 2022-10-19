В гостях хорошо, а дома лучше: жители Нижней Гавани засняли косаток, которые отправились к Охотскому морю

Взрослая особь и два детеныша отправились к Охотскому морю Фото: скриншот из видео

Пятый день семейство косаток гостит в Хабаровском крае. Облюбовавшие акваторию реки Амур млекопитающие зашли из Охотского моря и прошлись вверх по течению и успели удивить жителей поселка Маго, а также сел Тыр и Нижняя Гавань.

Очевидцы засняли плескающихся зубатых китов в Ульчском районе Хабаровского края. На это сразу же отреагировали в Росприроднадзоре.

- Рыбаки заметили взрослую особь и двух детёнышей в районе посёлка Нижняя Гавань Ульчского района. Скоро снова будут в Охотском море, - написала в своем Telegram-канале Светлана Радионова, глава Росприроднадзора.

Неравнодушные комментаторы поправили чиновницу, ведь село Нижняя Гавань находится почти на 100 километров ближе к Хабаровску, чем прошлое место дислокации косаток.

Как эти морские обитатели оказались в пресной воде - до конца не ясно. Похожих случаев не могут припомнить ни местные жители, ни специалисты по охране природы. Научные сотрудники тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии связывают миграцию млекопитающих с сезоном охоты. А в Амуре как раз идет осенний нерест лососевых.

В Амурском лимане также часто можно встретить плотоядных косаток, которые гоняют косяки рыбы, идущих в реку. Известно, что «амурским» гостям ничто не угрожает. Они не сели на мель и не запутались в рыболовных сетях. Причем оставаться в пресной воде такие млекопитающие могут до 15 дней.

Сотрудники Росприроднадзора призывают местных жителей и желающих вживую увидеть косаток не приближаться к ним. Ведь любое вмешательство может обернуться травмами как для животных, так и для людей.

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ:

Ученые пока не могут объяснить: семью косаток в Амуре несколько дней наблюдают в Хабаровском крае

Семья косаток впервые замечена в реке Амур в Хабаровском крае (подробнее)

Привлек лосось: ученые объяснили необычный заход косаток в Амур в Хабаровском крае

Ученые рассказали, почему косатки зашли в Амур в Хабаровском крае (подробнее)