Снежный плен: дорогу в Магаданской области заблокировала лавина

Водителей просят не выезжать на трассу до завершения расчистки Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Уже практически традиционно утро на Колыме начинается вовсе не с кофе, а с сообщения о каком-нибудь климатическом или природном коллапсе. В регионе то и дело объявляют штормовые предупреждения, сообщают о сильных снегопадах, гололедице и прочем. Вот и этот день принес очередной сюрприз в виде сошедшей прямо на дорогу снежной лавины.

Инцидент случился далеко от областной столицы – на 200-м километре трассы «Герба – Омсукчан». Снежная масса протяженностью 15-20 метров поймала дорогу в ловушку.

Специалистам из областного МЧС до места происшествия ехать далеко, но там работают дорожники, они расчищают трассу и ликвидируют последствия схода лавины.

- Наши специалисты там не работают, но мы держим ситуацию на контроле. К вечеру работы еще продолжаются. Социальной напряженности там нет. Машины не скапливаются, все нормально. Единственное, по срокам завершения пока ничего сказать не можем, связи на участке нет, - рассказал «КП-Хабаровск» представитель пресс-службы областного МЧС.

На трассе работают 5 машин спецтехники и бригада из 7 человек. Водители на заторы не жаловались, однако автомобилистов просят пока по этой дороге не ездить, чтобы не мешать расчистке.

По прогнозам синоптиков, сегодня ночью в регионе ожидаются снегопады. В некоторых районах будет метель, ветер достигнет скорости 30 метров в секунду, это в районе Ольского городского округа. На случай, если во время плохой погоды произойдут чрезвычайные происшествия на дорогах, областное МЧС держит наготове аэромобильную группировку, готовую оперативно выехать на помощь.

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