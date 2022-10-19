Сложное проще, чем кажется: проблемы нейродегенеративных заболеваний обсудили в Хабаровске

Юрий Хотимченко рассказал о нейродегенеративных заболеваниях Фото: пресс-служба ДВГМУ

Начало учебного года в Дальневосточном государственном медицинском университете в Хабаровске вышло очень насыщенным. Кроме Дня основания Alma Mater для будущих врачей, в стенах учебного заведения прошли III Дальневосточный международный медицинский конгресс и VI Дальневосточный медицинский молодежный форум.

В течение двух недель на площадках университета проходили научные конференции, конкурсы и круглые столы. В них приняли участие как начинающие исследователи, так и гранды отечественной науки. Мероприятия объединили не только представителей медицинских вузов России, но и зарубежных коллег. Также было проведено масштабное научное мероприятие для молодежи – Школа молодого ученого, на которой с лекциями для студентов выступили ведущие ученые России. Проведение Школы молодого ученого было поддержано грантом Росмолодежи, который в этом году выиграл Дальневосточный государственный медицинский университет на развитие медицинской науки.

Одной из важных тем, которая подводила черту в «Школе молодого ученого», стало обсуждение нейродегенеративных заболеваний и выявление проблем борьбы с ними на более ранних стадиях. Поделиться своими мыслями на этот счет вызвался доктор биологических наук, профессор, директор Института наук о жизни и биомедицины Дальневосточного Федерального университета города Владивосток Юрий Хотимченко.

ВОПРОС РЕБРОМ

Что же такое нейродегенеративные заболевания и как с ними борются в современной медицине? От греческого языка «нейро» - нервы и от латинского «дегенерат» - вырождаться. Общим для всех видов таких заболеваний является прогрессирующая гибель нервных клеток вследствие приобретённых или наследственных проблем нервной системы. Наступить заболевание может в любом возрасте, а основные симптомы приведут к деменции и нарушению движений. А что же делать дальше?

Сейчас около 60% от всех нейродегенеративных заболеваний занимает болезнь Альцгеймера. Это эндогенный процесс, то есть вызванный внутренними факторами, а не внешним воздействием. Деменция это то, что затрагивает когнитивные функции мозга - мышление и сознание.

Посетители внимательно слушали лекцию Фото: пресс-служба ДВГМУ

Проблема с болезнью Альцгеймера в современном мире серьезно нарастает. Если в 2006 году во всем мире было около 26-27 миллионов больных, то к 2050 году в глобальном масштабе будет в районе 100-150 миллионов больных. Только в Москве каждый 21-ый человек старше 60-ти лет страдает этим заболеванием.

Вообще развитие болезни Альцгеймера можно разбить на несколько этапов. Первый из них - предеменция. В этот период у исследуемых наблюдаются ранние когнитивные затруднения. Люди начинают страдать незначительным расстройством памяти, то есть испытывают затруднения при попытке вспомнить недавно заученные факты, а также с трудом усваивают новую информацию. Страдают такие функции как сосредоточенность, планирование и семантическая память, когда человек не может вспомнить значение известного ему слова.

- Первые симптомы болезни Альцгеймера почти невозможно уловить. В этом одна из самых больших проблем. Только ретроспективно, когда смотрим на больных с поставленным диагнозом, мы начинаем выяснять, были какие-то отклонения. Конечно, с возрастом память немножечко ухудшается, но далеко не всегда это является симптомом предеменции, - рассказал Юрий Хотимченко, доктор биологических наук, профессор, директор Института наук о жизни и биомедицины Дальневосточного Федерального университета.

Следующим этапом является ранняя деменция. Здесь уже наблюдается ухудшение памяти, которое врачи научились без труда идентифицировать. У человека на данной стадии незначительно сужается словарный запас и нарушается речь. При умеренной деменции больной уже может не узнавать своих родственников.

Последней стадией этого заболевания является тяжелая деменция. Больной человек уже не может обходиться без посторонней помощи. Владение языком сокращается до единичных фраз или отдельных слов. Пациенты могут понимать и отвечать на эмоциональные обращения к ним. В подавляющем большинстве случаев состояние больного характеризуется апатией и истощением.

- Над определенном этапе человек отказывается передвигаться, самостоятельно покидать кровать и питаться. Смерть обычно наступает из-за сторонних факторов. Средняя продолжительность жизни от первых симптомов до летального исхода составляет около восьми лет.

ПРОБЛЕМЫ ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ

Во всем мире наблюдается неуклонный рост количества людей, страдающих нейродегенеративными заболеваниями. Причем как абсолютный, так и относительный. Кроме того, увеличиваются затраты, которые необходимы для лечения, реабилитации и ухода за данной категорией пациентов.

- Некоторые международные эксперты из числа стран-сотрудников заявляют, что далеко не все экономики в будущем справятся с этой проблемой. В США только на сопровождение пациентов с болезнью Альцгеймера в год уходит около одного триллиона долларов.

Омоложение заболевания также стало большой проблемой в области медицины. Если раньше все считали, что с таким заболеванием сталкиваются после 65 лет, то сейчас фиксируются случаи постановки диагноза даже в 40 лет.

Мероприятие посетили студенты и ученые Фото: пресс-служба ДВГМУ

Нет ранней диагностики заболевания. Как убедиться, что болезнь Альцгеймера уже началась? Для ранней диагностики сейчас доступен генетический подход. Мутации обнаруживаются чуть ли не с рождения. Тогда можно спрогнозировать риск появления болезни. Также нет полного понимания причин нейродегенеративных заболеваний. К этому добавляется отсутствие эффективных лекарств. Ученые уже ищут фармакологические подходы к решению этой проблемы.

А ЧТО ЖЕ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК?

Нейродегенеративные заболевания, разумеется, не обошли стороной и Хабаровский край. Молодые и опытные ученые уже не первый год работают над тем, чтобы помочь своим коллегам создать эффективные препараты для борьбы с таким недугом.

- В рамках программы развития ВУЗов «Приоритет-2030», в которую мы надеемся войти, одним из наших научных направлений будет развитие лаборатории фармации и приготовления лекарственных средств на основе дальневосточных дикоросов. Из них создаются биологически активные добавки, выделяются вещества и патентуются препараты. Этот процесс идет непрерывно. Это очень хороший проект, потому что он может взаимодействовать с другими программами. Например, с «Дальневосточным гектаром». Если правильно проконсультировать тех, кто берет землю, то можно наладить процедуру заготовки лекарственных трав и в дальнейшем изготавливать нужные и важные препараты. В том числе, которые используются в неврологии. Такие фитопродукты повышают устойчивость клеток мозга к кислородному голоданию. Вторым направлением будет использование биологически активных пептидов разной структуры. Определенными аминокислотными цепочками можно защищать клетки от тех или иных патологических воздействий. Уже существуют средства, которые успешно используются. Но мы же идем дальше и хотим создать более эффективные препараты, - рассказала «КП» - Хабаровск» Елена Сазонова, проректор по научной и международной деятельности Дальневосточного государственного медицинского университета.

ДВГМУ совместно с предприятием «Дальхимфарм» могут выполнить важнейшую работу по импортозамещению лекарственных препаратов, которые в дальнейшем появятся на прилавках аптек.

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