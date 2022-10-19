Зверски расправился с женой на глазах у детей: суд рассматривает дело об убийстве в Хабаровске

Суд вынесет приговор убийце жены Фото: Прокуратура Хабаровского края

Ужасное убийство потрясло жителей Хабаровска. В июне 2022 года 31-летний мужчина в ходе семейного конфликта жестоко расправился со своей супругой. Он нанес ей не менее 40 ударов руками и кухонным ножом по разным частям тела. От таких ранений 25-летняя девушка скончалась на месте.

Только после совершения преступления мужчина понял, что сотворил страшное. Он спешно покинул квартиру, несмотря на то, что рядом с телом матери остались два малолетних ребенка, двух и шести лет от роду.

Правоохранители завели уголовное дело по статье «Убийство». Сотрудники полиции смогли задержать беглеца через несколько дней в аэропорту Хабаровска, когда тот пытался купить авиабилет на свою родину - в Узбекистан.

- Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска поддерживает государственное обвинение по уголовному делу в отношении 31-летнего мужчины, - сообщается в Telegram-канале прокуратуры Хабаровского края.

Суд начал рассмотрение дела и в скором времени огласит приговор. По данной статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

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