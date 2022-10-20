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Общество20 октября 2022 0:00

Михаил Дегтярев: Единая субсидия - уникальный инструмент для развития

На заседании с участием Юрия Трутнева в Хабаровске обсудили перераспределение средств, выделенных регионам ДФО
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Заседание Президиума Правительственной комиссии прошло в Доме официальных приемов

Заседание Президиума Правительственной комиссии прошло в Доме официальных приемов

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В Хабаровске под председательством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева прошло заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, посвященное, главным образом, модернизации и строительству социальной инфраструктуры.

С помощью утвержденной федеральным центром «Единой субсидии», начиная с 2018 года, из федерального бюджета выделяются средства на проведение мероприятий по модернизации и строительству социальной инфраструктуры в центрах экономического роста ДФО. На заседании рассматривалась корректировка мероприятий путем перераспределения средств, запланированных на 2022 год.

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента по ДФО

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента по ДФО

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Это рабочая процедура, которая направлена на максимальное полное и эффективное использование бюджетных средств, - отметил Юрий Трутнев.

На выделенные в период с 2018 по 2023 год 122,8 миллиарда рублей в 11 субъектах ДФО удалось построить 577 и отремонтировать 951 объект социальной инфраструктуры. Кроме того, по программе «1000 дворов» благоустроено 487 общественных пространств и 389 дворовых территорий.

Алексей Чекунков, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

Алексей Чекунков, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Однако не все регионы успешно справляются с освоением средств, поэтому Юрий Трутнев поручил министру РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову подготовить предложения по учету эффективности работы для планирования дальнейшего выделения финансовых средств, чтобы больше получили те регионы, которые успешно справляются с реализацией программы.

Что касается Хабаровского края, то регион занимает лидирующие позиции по освоению средств.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края

Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Это связано с полной перестройкой строительного блока, который стал работать более гибко и ответственно, и в том числе с кадровыми перестановками. Единая субсидия - уникальный инструмент для развития, и мы активно пользуемся предоставленными возможностями, - рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

С целью завершения строительства Дворца единоборств в Комсомольке-на-Амуре Хабаровский край предложил перераспределить 122 миллиона рублей с мероприятия по строительству лечебного корпуса районной больницы в Николаевске-на-Амуре. При этом строительство больницы все равно завершится в 2023 году за счет краевых средств.

Помимо прочего, с помощью реализации дальневосточной концессии Хабаровский край намерен воплотить в жизнь два крупных проекта: Дальневосточный художественный музей и Дальневосточный детский центр в селе Бычиха.

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