Михаил Дегтярев: Единая субсидия - уникальный инструмент для развития

Заседание Президиума Правительственной комиссии прошло в Доме официальных приемов Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

В Хабаровске под председательством полномочного представителя президента РФ в ДФО Юрия Трутнева прошло заседание президиума правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, посвященное, главным образом, модернизации и строительству социальной инфраструктуры.

С помощью утвержденной федеральным центром «Единой субсидии», начиная с 2018 года, из федерального бюджета выделяются средства на проведение мероприятий по модернизации и строительству социальной инфраструктуры в центрах экономического роста ДФО. На заседании рассматривалась корректировка мероприятий путем перераспределения средств, запланированных на 2022 год.

Юрий Трутнев, полномочный представитель президента по ДФО Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Это рабочая процедура, которая направлена на максимальное полное и эффективное использование бюджетных средств, - отметил Юрий Трутнев.

На выделенные в период с 2018 по 2023 год 122,8 миллиарда рублей в 11 субъектах ДФО удалось построить 577 и отремонтировать 951 объект социальной инфраструктуры. Кроме того, по программе «1000 дворов» благоустроено 487 общественных пространств и 389 дворовых территорий.

Алексей Чекунков, Министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

Однако не все регионы успешно справляются с освоением средств, поэтому Юрий Трутнев поручил министру РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексею Чекункову подготовить предложения по учету эффективности работы для планирования дальнейшего выделения финансовых средств, чтобы больше получили те регионы, которые успешно справляются с реализацией программы.

Что касается Хабаровского края, то регион занимает лидирующие позиции по освоению средств.

Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края Фото: Антон МЕЛЬНИЧУК

- Это связано с полной перестройкой строительного блока, который стал работать более гибко и ответственно, и в том числе с кадровыми перестановками. Единая субсидия - уникальный инструмент для развития, и мы активно пользуемся предоставленными возможностями, - рассказал губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.

С целью завершения строительства Дворца единоборств в Комсомольке-на-Амуре Хабаровский край предложил перераспределить 122 миллиона рублей с мероприятия по строительству лечебного корпуса районной больницы в Николаевске-на-Амуре. При этом строительство больницы все равно завершится в 2023 году за счет краевых средств.

Помимо прочего, с помощью реализации дальневосточной концессии Хабаровский край намерен воплотить в жизнь два крупных проекта: Дальневосточный художественный музей и Дальневосточный детский центр в селе Бычиха.