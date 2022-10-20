Максим Ковтун: Есть счастливая жизнь без боли Фото: Сергей ПЯТКОВ

В сентябре 2022 года в Хабаровске открылся первый медицинский центр Елены Малышевой. Аудитория учреждения не может быть ограничена ни полом, ни возрастом. Основное направление центра - управление болью. Об этом рассказал врач невролог и нейрохирург Максим Ковтун.

- Управление болью - это целое направление медицины. Оно образовалось более 50 лет назад в США и Европе. К нам приходят пациенты, которые не могут выявить причину своих болей. Это категории больных с различными видами головной боли, боли в пояснице, спине, шее и другими. И во многих случаях синдромы не поддаются хирургической коррекции. Также их не вылечить таблетками, - отметил Максим Ковтун.

Врач отметил, что методы лечения в центре пункционные. В основе лежат изученные десятилетиями различные блокады. Причем на данный момент очаги не просто обезболивают, но и применяют антивоспалительные препараты.

- Терпеть боль нельзя. Лучше искать пути решения проблем. И сейчас даже люди старшего поколения задумываются об этом. Обязательное условие успеха наших процедур - использование современных технологий. В работе мы применяем С-дугу. Это электронно-оптический преобразователь, который передает картинку сразу на экран.