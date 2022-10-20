Носки, чай и спички: предприниматели собрали гуманитарную помощь для мобилизованных в Хабаровском крае

Грузовик отправился в воинскую часть в Князе-Волконское Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Несколько десятков коробок и пакетов, сверху надписи от руки - спички, шапки, носки, балаклавы, шнурки… сбоку приклеены стикеры со словами #МЫВМЕСТЕ, а вокруг суетятся волонтеры, то проклеивая очередную коробку, то расставляя тары так, чтобы было удобно подхватить и отнести. В минпромторге Хабаровского края состоялась погрузка гуманитарной помощи мобилизованным гражданам, машина с товарами первой необходимости уже отправилась в воинскую часть в Князе-Волконское.

Грузовик помощи собран предпринимателями края. Неравнодушные бизнесмены собрали для солдат самое необходимое. В коробках есть все - от лекарств и портативных плит до сапог, салфеток и даже чая.

Коробки набиты самым необходимым для солдат Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

Некоторые торговые предприятия обеспечивали собственными товарами. Как рассказал «КП» - Хабаровск» представитель одной из торговых организаций края Василий, его предприятие обеспечило солдат чаем.

среди содержимого есть даже зубные щетки и спички Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Мы понимаем, что сегодня сложные времена, и все происходящее, оно откликается в сердцах людей, очень сложно быть безучастным. Мы считаем, что очень важно помочь тем, кто лично участвует в охране наших границ, в защите наших интересов, - говорит Василий.

На призыв откликнулись свыше 15 предприятий края. Среди них ИП Кузьмин Евгений Иванович - торговая сеть «Федорино счастье», «Центральный продовольственный рынок», ТЦ «Ореховая сопка», «Арлекин», «Вкусно и точка» и многие другие.

Среди собранного есть сапоги и термобелье Фото: Оксана ШЕМЕТОВА

- Сегодня волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ отвозят полный грузовик гуманитарной помощи от торговых предприятий края. Они для наших военнослужащих собрали средства первой необходимости, экипировку, медикаменты, денежные средства в размере почти 700 тысяч рублей, - сказал Дмитрий Тенетко, заместитель министра промышленности и торговли Хабаровского края.

Замминистра добавил, что предприятия края всегда активны в вопросах благотворительности и помощи, причем не только по инициативе правительства и общественных организаций, но и в самостоятельной работе.

- Самостоятельно оказывают помощь детским домам, спортивным учреждениям, слабозащищенным слоям населения. Еще раз хочу всех поблагодарить, кто отозвался на нашу инициативу, мы своих не бросаем.

После того как все коробки были подготовлены, их погрузили в машину, и в 14:20 грузовик уже отправился в путь - в Князе-Волконское.

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