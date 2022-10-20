«Мы за 75 лет научились работать хуже, чем в СССР»: Юрий Трутнев раскритиковал строительство самолетов «Байкал» в Комсомольске

Самолет ЛМС-901 «Байкал» в выставочном павильоне «Крокус Экспо» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«Дальневосточная авиакомпания» увеличивает темпы перевозок и пассажиропоток, как следствие возникла потребность в самолетах, в том числе - малых. Для этого было принято решение о создании воздушного судна «Байкал» в Комсомольске. Проблема в том, что до запуска серийного производства самолетов еще не добрались.

ПРИМЕР

Самолет «Байкал» - ребрендинг Ан-2, известного как «кукурузник». Его спроектировали и запустили в серию за два года: в 1946-м было создано конструкторское бюро в Новосибирске, в 47-м воздушное судно поднялось в небо, в 48-м - принято на вооружение авиации. С тех пор прошло 75 лет.

- А у нас так: мы работаем над самолетом «Байкал» с 2018 года, и коллеги говорят о том, что в серию он пойдет в лучшем случае в начале 2024-го. Это значит, что за 75 лет мы научились работать хуже, чем в Советском Союзе, в три раза. А это ситуация, когда работать надо быстрее и интенсивнее, - сказал Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО.

ЗАГВОЗДКИ

Оказалось, что самолет не могут сертифицировать как Ан-2. Дело в том, что требования к безопасности самолетов и полетов значительно выросли. Сильно изменились и правила создания авиационной техники.

- Первая опытно-конструкторская работа была в 2019 году. […] Мы все равно считаем, что наши темпы уникальны для сегодняшнего самолетостроения. […] Второй и третий образец принципиально не будут отличаться от того, который взлетел. Напомню, в целях ускорения мы практически статический образец привели в летную годность для того, чтобы выполнить поручения президента РФ и 30 января 2022 года поднять его в воздух, - сказал Олег Бочаров.

Работа по второму и третьему образцу «Байкала» больше нацелена на организацию производств.

- Сроки создания самолета «Байкал» согласованы и утверждены Президентом России. Они учитывают особенности разработки, проектирования и производства современных летательных аппаратов. Проект «Байкал» разрабатывался с использованием современных технологий и компонентов - основными конструкционными материалами самолета являются алюминиевые сплавы; из композиционных материалов изготовлены элероны, закрылки и руль направления. Комплекс бортового радиоэлектронного оборудования при этом разрабатывается на принципах модульной архитектуры, что обеспечивает высокий потенциал для последующей модернизации, включая возможность всепогодного применения в простых и сложных метеоусловиях, а также поэтапного изменения состава экипажа сначала с двух до одного пилота, затем – переход на внешнее пилотирование и полностью автономный полет, - сообщили в Минпромторге.

Кроме того, в конструкции самолета впервые для такой взлетной массы будет применена парашютная спасательная система, позволяющая в случае серьезного инцидента безопасно приземлить воздушное судно и спасти жизни людей.

Ни одно воздушное судно в мире не может перевозить пассажиров без соответствующих разрешительных документов. С момента создания самолета Ан-2 процесс сертификации воздушного судна претерпел значительные изменения – таким образом, проводить параллель между этими самолетами некорректно.