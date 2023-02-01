Помним о героях: Михаил Дегтярев встретился с потомками Героя России Максима Пассара

Михаил Дегтярев выразил благодарность родным Пассара за сохранение памяти о героях Фото: Правительство Хабаровского края

Для обеспечения преемственности поколений и их традиций особенно важно то внимание, которое уделяет губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев увековечиванию памяти земляков, 80 лет назад внесших вклад в победу в Великой Отечественной войне. Один из таких земляков - Максим Александрович Пассар - родоначальник одной из самых заслуженных семей Хабаровского края, участник и герой той самой войны.

Накануне 80-й годовщины победы в Сталинградской битве - события, которое обязано сохраняться в памяти каждого - Михаил Дегтярев отдал дань уважения, встретившись с прямыми потомками и земляками Героя России, который остался в памяти соотечественников во многом благодаря снайперским успехам в ходе важного сражения.

Глава региона пообщался с племянниками Максима Пассара - Владимиром и Николаем, а также с внучкой Галиной Бельды. Кроме них во встрече поучаствовала Антонина Гейкер, которая учит обществознанию и истории детей школы имени Героя РФ Максима Пассара в селе Найхин.

Площадкой для мероприятия выступил Хабаровский краевой музей имени Н. И. Гродекова. Место для встречи было выбрано неслучайно - именно Гродековский музей хранит высшую награду своего доблестного земляка - Золотую Звезду Героя России. Однако сделанное во время войны представление о присвоении Пассару звания Героя Советского Союза было утеряно, поэтому в 2010 году звание было присуждено снайперу повторно.

Губернатор от лица жителей всего Хабаровского края выразил благодарность членам семьи погибшего старшего сержанта за то, что память о герое продолжает сохраняться.

- Победа, которую 80 лет назад наша страна одержала в Сталинградской битве, окончательно переломила ход Великой Отечественной войны. И сегодня мы встречаемся у Золотой звезды Героя России, знаменитого снайпера Максима Пассара. Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает, что на берегах Волги сражались люди самых разных национальностей и вероисповеданий, которым удалось выстоять благодаря храбрости, силе и крепости духа, так как они стояли на защите родной земли, правды и справедливости. И наш священный долг - сохранение памяти об их подвиге и героизме тех лет, - отметил Михаил Дегтярев.

В годы битвы солдаты Хабаровска, Биробиджана, Комсомольска-на-Амуре вместе с коренными представителями народов Приамурья и Севера были сформированы в 422-ю стрелковую дивизию. Продемонстрировав настоящие мужество и героизм, 422-я стрелковая дивизия в феврале 1943 года дослужилась до нового названия. Так появилась 81-я гвардейская стрелковая дивизия, которая позже отметилась весомым вкладом в победы на Курской дуге, освобождение Белгорода и Харькова.

Одно из качеств Михаила Дегтярева, регулярно транслируемое губернатором на протяжении всей его работы в регионе - открытость и уважение к людям и их подвигам. Глава региона убежден, что весь край должен знать героев, которые защищали родину или внесли вклад в развитие Хабаровского края.

- Военнослужащие 81-й гвардейской стрелковой дивизии вновь встали на защиту своей родины в ходе специальной военной операции. Поэтому сегодня мы преклоняемся и перед мужеством тех, кто спас мир от нацизма 80 лет назад, и перед теми, кто сейчас повторяет их подвиг, - отметил губернатор.

Снайпер Максим Пассар позволил подразделению полка совершить успешное наступление в районе села Песчанка Сталинградской области 22 января 1943 года. Боец ценой своей жизни расправился с двумя расчетами станковых пулеметов, что и предопределило исход маневра.

История Максима Пассара говорит об отсутствии сроков годности для памяти, пока остаются ветераны, общественники и представители власти, благодаря которым награда все-таки находит своих героев.

С июля 1943 года школа в селе Найхин Нанайского района носит имя Максима Пассара - своего ученика. С тех пор 24 января каждого года дань памяти герою отдается в ходе специальных школьных линеек. Кроме того, в день гибели снайпера стартует месячник мужества. Организацией мероприятий занимается учитель истории и обществознания Антонина Гейкер. Позже одноименная школа появилась в селе Сикачи-Алян Хабаровского района, а в самом Хабаровске одна из улиц носит имя Героев Пассаров.

Михаил Дегтярев сообщил родным, что региональные власти непрерывно работают над сохранением памяти защитников Отечества, возвращая затерянные награды, раскрывая архивы и вписывая новые имена в краевую Книгу памяти.

- Мы чтим память и искренне гордимся подвигами всех наших земляков, принимавших участие в Великой Отечественной войне: сталинградцев Акима Самара и Евгения Дикопольцева, краснофлотца Кола Бельды, Александра Пассара - Героя Советского Союза и однофамильца Максима Пассара, - дополнил Михаил Дегтярев.

По итогам встречи губернатор распорядился об организации постоянной экспозиции «Золотая звезда» Героя России Максима Александровича Пассара, чтобы прикоснуться к истории могло как можно больше посетителей. Кроме того, копии документов из архива, свидетельствующие о пути братьев Пассаров, были переданы из рук главы региона в дар музею и школе в Найхине.