Прощай, суровый мир без зимних запасов: в Комсомольском заповеднике рассказали всю правду о бурундуках-«суицидниках»

Подготовка к зиме у бурундуков похожа на настоящее безумие. Фото: Ирина Щеглова Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Осенью в тайге начинает кипеть работа - это грызуны собирают припасы, чтобы пережить суровую зиму. Семена, зерна, орехи - все самое лакомое зверьки складируют в укромных местах. Первенство по заготовкам удерживают бурундуки.

- Иногда их активность смахивает на настоящий бандитизм: они носятся по тенту палатки как стадо слонов и прогрызают в ней дыры, почуяв еду. Утром можно найти буханку хлеба, рассованную маленькими кусочками во все карманы рюкзаков. А сам рюкзак при этом обложен камнями, ведь что нельзя унести, надо закопать, - поделилась Ирина Щеглова, младший научный сотрудник Комсмольского заповедника.

Появились рассказы, что оставшиеся без запасов бурундучки, сводят счеты с жизнью. Фото: Ирина Щеглова Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Подготовка к зиме у бурундуков похожа на настоящее безумие. Проблема кроется не только в том, чтобы собрать достаточно съестного, а еще и в том, чтобы эти кладовые уберечь от разорения другими животными. От того и появились рассказы, что оставшиеся без запасов бурундучки сводят счеты с жизнью. Якобы они лучше покончат с собой, предпочитая такой конец голодной смерти. В подтверждение этому иногда приводятся фотографии мертвых бурундуков, застрявших между веток.

Но не стоит приписывать маленьким грызунам свойственные людям мысли и чувства. Фото: Ирина Щеглова Фото: ФГБУ "Заповедное Приамурье"

Но, конечно, это не так.

- Бурундук, обнаруженный между веток дерева специалистами Комсомольского заповедника, попал туда по неизвестным причинам. Возможно, стал чьей-то добычей. А суицид в среде диких животных природой не предусмотрен, - прокомментировали в пресс-службе ФГБУ «Заповедное Приамурье».

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