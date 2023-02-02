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Общество2 февраля 2023 3:45

Много и вкусно: финалисты фотоконкурса «Сытый студент» сошлись в последнем кулинарном поединке

Финалисты кулинарного фотоконкурса «КП» - Хабаровск» показали свое мастерство приготовления студенческих блюд
Богдан СМЫШЛЯЕВ
Участники продемонстрировали навыки приготовления блюд по студенческим рецептам. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Участники продемонстрировали навыки приготовления блюд по студенческим рецептам. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

29 января завершился фотоконкурс «Сытый студент», организованный «Комсомольской правдой» - Хабаровск». На протяжении нескольких недель пользователи могли выложить фотографию с собственным блюдом, приготовленным по студенческому рецепту. Читательским голосованием были отобраны три финалиста, которые сошлись в кулинарном поединке в стенах студии радиостанции «Комсомольская правда» - Хабаровск».

Жизнь студента весела и насыщенна, и времени на приготовление изысканных блюд часто просто не хватает. Поэтому иногда приходится творить буквально из того, что есть под рукой. Именно в такие условия и были поставлены участники состязания, которым всего за 20 минут было необходимо приготовить стол из трех блюд: салат, закуска и оригинальный бутерброд.

Партнеры мероприятия предоставили ингредиенты для вкусных блюд. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Партнеры мероприятия предоставили ингредиенты для вкусных блюд. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Участники, соблюдая санитарные нормы и уважая тех, кому предстояло пробовать итоговые блюда, вооружились перчатками и приступили к делу. Совпадение это или знак качества, но все трое финалистов - Владимир, Полина и Юлия - студенты Хабаровского технологического колледжа.

Редкий студенческий деликатес обходится без обильной заправки, которая украшает любое блюдо. Участникам в этом помог масложиркомбинат «Хабаровский» - один из старейших заводов на Дальнем Востоке по производству майонезов, майонезных соусов, а также кетчупов и томатной пасты. Продукция изготавливается по классической рецептуре. Главные принципы работы комбината - качество, натуральность и свежесть. Продукция МЖК производится как на современном, так и на оборудовании советского образца, что также характеризует его знакомый всем вкус. Лидер продаж - Провансаль от МЖК изготавливается по классической рецептуре без использования консервантов и ароматизаторов.

Призы от партнеров, которые получил каждый финалист. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Призы от партнеров, которые получил каждый финалист. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Даже если на приготовление блюда у студента есть всего несколько минут, нельзя забывать, что пища должна быть не только питательной, но и полезной. Поэтому бренд «ЭкоБудущее» от ООО «Аграрные технологии будущего» предоставил для конкурсантов свежую зелень разных видов. На столах кулинаров расположились салат «Листовой», салат «Романо» и салат «Фриллис».

Завод «ЭкоБудущее» построен в 2016 году и является первым заводом вертикального выращивания в России, способным производить зелень в объеме до 600 килограммов в день. Предприятие работает круглый год и поставляет зелень высшего качества вне зависимости от времени года в крупные торговые сети Хабаровского, Приморского, Камчатского края и Амурской области. Зелень выращивается по умной и удобной технологии сельского хозяйства – проточной гидропоники, обеспечивающей растениям оптимальный режим света, температуры, влажности и питания. В упаковках не создается газомодифицированная среда для продления сроки годности изделия, а значит, потребитель получает на сто процентов качественный, богатый витаминами полезный продукт. Еще одна особенность в том, что растения до конечного потребителя никто не трогал голыми руками, их не требуется мыть и перебирать. Завод находится в Хабаровске по адресу: Краснореченская, 90, а всю информацию можно уточнить по телефонам: .+7(4212)92-97-94, 8-999-694-63-69.

Еще одним партнером, поддержавшим акцию, стала торгово-оптовая компания ООО «Пеленгас», специализирующаяся на доставке рыбы самых разных наименований и видов. Компания доставляет продукцию в любой регион России, а также предлагает условия самовывоза, где можно семь дней в неделю приобрести и выбрать любую продукцию и на любую сумму. Информация по телефонам: +7 (914) 179-80-00, +7 (914) 218-84-50.

Участники решили сделать свои блюда сытными, не забывая про витамины. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Участники решили сделать свои блюда сытными, не забывая про витамины. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Как оказалось, умелыми руками и за такой короткий отрезок времени можно успеть сотворить сразу несколько блюд, поэтому спустя отведенные 20 минут участники уже смогли представить свои шедевры в ходе творческой презентации. Если кто-то своими блюдами пытался дать шанс своей фигуре, то кто-то, наоборот, руководствовался принципом «Много и вкусно». Творческая презентация стала одним из критериев, оцениваемых жюри. Учитывалась также и оригинальность подачи блюда.

Тройка финалистов со своими творениями. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Тройка финалистов со своими творениями. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

По итогам конкурса первое место досталось Владимиру Силантьеву, второе место ушло Полине Верхотуровой, а третье место осталось за Юлией Кузивановой. Тем не менее вряд ли кто-то остался недоволен результатами, так как все финалисты были щедро одарены подарками. Никто из конкурсантов не отправился домой без зелени от партнера мероприятия «ЭкоБудущее» и майонеза от партнера МЖК «Хабаровский».

Кроме того, прямо к финальному награждению подоспели и подарки от авторесторана качественного питания ООО «Гуд FOOD». Впервые компания открылась в Хабаровске Анатолием Аркадьевичем Векслером в 2014 году, и тогда это было в новинку - какие-то завертоны, а не шаурма! Люди смеялись над диковинным названием, но попробовав, влюблялись в хрустящие сочные завертоны. Главное, чему следовали работники Гуд Food - чистота вокруг, любовь к пище и уважение к клиенту. Так и осталось, как и легендарные рецепты. Для заказа можно позвонить по номеру: +7 962 501 76 78

Никто не ушел без вкусных и качественных подарков. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Никто не ушел без вкусных и качественных подарков. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Когда формальная часть была окончена, все желающие смогли, наконец, лично продегустировать приготовленные блюда и убедиться, что в финале оказались достойные и сильные любители вкусной пищи.

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