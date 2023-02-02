Много и вкусно: финалисты фотоконкурса «Сытый студент» сошлись в последнем кулинарном поединке

Участники продемонстрировали навыки приготовления блюд по студенческим рецептам. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

29 января завершился фотоконкурс «Сытый студент», организованный «Комсомольской правдой» - Хабаровск». На протяжении нескольких недель пользователи могли выложить фотографию с собственным блюдом, приготовленным по студенческому рецепту. Читательским голосованием были отобраны три финалиста, которые сошлись в кулинарном поединке в стенах студии радиостанции «Комсомольская правда» - Хабаровск».

Жизнь студента весела и насыщенна, и времени на приготовление изысканных блюд часто просто не хватает. Поэтому иногда приходится творить буквально из того, что есть под рукой. Именно в такие условия и были поставлены участники состязания, которым всего за 20 минут было необходимо приготовить стол из трех блюд: салат, закуска и оригинальный бутерброд.

Партнеры мероприятия предоставили ингредиенты для вкусных блюд. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Участники, соблюдая санитарные нормы и уважая тех, кому предстояло пробовать итоговые блюда, вооружились перчатками и приступили к делу. Совпадение это или знак качества, но все трое финалистов - Владимир, Полина и Юлия - студенты Хабаровского технологического колледжа.

Редкий студенческий деликатес обходится без обильной заправки, которая украшает любое блюдо. Участникам в этом помог масложиркомбинат «Хабаровский» - один из старейших заводов на Дальнем Востоке по производству майонезов, майонезных соусов, а также кетчупов и томатной пасты. Продукция изготавливается по классической рецептуре. Главные принципы работы комбината - качество, натуральность и свежесть. Продукция МЖК производится как на современном, так и на оборудовании советского образца, что также характеризует его знакомый всем вкус. Лидер продаж - Провансаль от МЖК изготавливается по классической рецептуре без использования консервантов и ароматизаторов.

Призы от партнеров, которые получил каждый финалист. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Даже если на приготовление блюда у студента есть всего несколько минут, нельзя забывать, что пища должна быть не только питательной, но и полезной. Поэтому бренд «ЭкоБудущее» от ООО «Аграрные технологии будущего» предоставил для конкурсантов свежую зелень разных видов. На столах кулинаров расположились салат «Листовой», салат «Романо» и салат «Фриллис».

Завод «ЭкоБудущее» построен в 2016 году и является первым заводом вертикального выращивания в России, способным производить зелень в объеме до 600 килограммов в день. Предприятие работает круглый год и поставляет зелень высшего качества вне зависимости от времени года в крупные торговые сети Хабаровского, Приморского, Камчатского края и Амурской области. Зелень выращивается по умной и удобной технологии сельского хозяйства – проточной гидропоники, обеспечивающей растениям оптимальный режим света, температуры, влажности и питания. В упаковках не создается газомодифицированная среда для продления сроки годности изделия, а значит, потребитель получает на сто процентов качественный, богатый витаминами полезный продукт. Еще одна особенность в том, что растения до конечного потребителя никто не трогал голыми руками, их не требуется мыть и перебирать. Завод находится в Хабаровске по адресу: Краснореченская, 90, а всю информацию можно уточнить по телефонам: .+7(4212)92-97-94, 8-999-694-63-69.

Еще одним партнером, поддержавшим акцию, стала торгово-оптовая компания ООО «Пеленгас», специализирующаяся на доставке рыбы самых разных наименований и видов. Компания доставляет продукцию в любой регион России, а также предлагает условия самовывоза, где можно семь дней в неделю приобрести и выбрать любую продукцию и на любую сумму. Информация по телефонам: +7 (914) 179-80-00, +7 (914) 218-84-50.

Участники решили сделать свои блюда сытными, не забывая про витамины. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Как оказалось, умелыми руками и за такой короткий отрезок времени можно успеть сотворить сразу несколько блюд, поэтому спустя отведенные 20 минут участники уже смогли представить свои шедевры в ходе творческой презентации. Если кто-то своими блюдами пытался дать шанс своей фигуре, то кто-то, наоборот, руководствовался принципом «Много и вкусно». Творческая презентация стала одним из критериев, оцениваемых жюри. Учитывалась также и оригинальность подачи блюда.

Тройка финалистов со своими творениями. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

По итогам конкурса первое место досталось Владимиру Силантьеву, второе место ушло Полине Верхотуровой, а третье место осталось за Юлией Кузивановой. Тем не менее вряд ли кто-то остался недоволен результатами, так как все финалисты были щедро одарены подарками. Никто из конкурсантов не отправился домой без зелени от партнера мероприятия «ЭкоБудущее» и майонеза от партнера МЖК «Хабаровский».

Кроме того, прямо к финальному награждению подоспели и подарки от авторесторана качественного питания ООО «Гуд FOOD». Впервые компания открылась в Хабаровске Анатолием Аркадьевичем Векслером в 2014 году, и тогда это было в новинку - какие-то завертоны, а не шаурма! Люди смеялись над диковинным названием, но попробовав, влюблялись в хрустящие сочные завертоны. Главное, чему следовали работники Гуд Food - чистота вокруг, любовь к пище и уважение к клиенту. Так и осталось, как и легендарные рецепты. Для заказа можно позвонить по номеру: +7 962 501 76 78

Никто не ушел без вкусных и качественных подарков. Фотоматериалы предоставлены медиацентром КГА ПОУ Хабаровский технологический колледж

Когда формальная часть была окончена, все желающие смогли, наконец, лично продегустировать приготовленные блюда и убедиться, что в финале оказались достойные и сильные любители вкусной пищи.