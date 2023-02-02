Новые медицинские учреждения появятся в отдаленных районах Хабаровского края в 2023 году

Фельдшерско-акушерский пункт в селе Восход Фото: Правительство Хабаровского края

По региональной программе «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края» в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2023 году на территории региона в эксплуатацию введут 15 объектов. Такое заявление сделали в краевом министерстве строительства, благодаря чему отдаленные села и поселки края обзаведутся собственными пунктами оказания первичной медицинской помощи.

До конца текущего года, как сообщают в минстрое края, готовые и действующие фельдшерско-акушерские пункты появятся в селах Восход и Федоровка Хабаровского муниципального района, в селе Пушкино Бикинского района и в селе Марусино района имени Лазо. Кроме того, в планах на сдачу ФАПы в селах Шереметьево Вяземского муниципального района и Уська-Орочская Ванинского муниципального района. В Солнечном районе также возведут ФАП в селе Харпичан, а в Ульчском районе - в поселках Быстринск и Решающий.

Наряду с ФАПами ожидается и открытие амбулаторий в селах Нижнетамбовское и Большая Картель Комсомольского района, в селах Лидога и Найхин Нанайского района. Не обойдут вниманием отдаленные и северные поселки в Охотском и Аяно-Майском районах, где также введут в эксплуатацию амбулатории.

- В настоящее время, в рамках государственных контрактов, выполняется разработка проектной документации по трем фельдшерско-акушерским пунктам - в поселках Решающий, Харпичан и селе Уська-Орочская. Завершаются проектные работы по четырем амбулаториям в селах Большая Картель, Нижнетамбовское, Найхин и Лидога. В высокой степени строительной готовности находятся пять ФАПов - в селах Восход, Федоровка, Пушкино, Марусино и в поселке Быстринск, - пояснил Олег Сутурин, министр строительства края.

В то же время ведомство уточняет, что в 2023 году планируется проведение конкурентных процедур на проектирование и строительство девяти объектов в рамках региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Хабаровского края», реализация которых намечена на 2024-2025 годы. В этот перечень входят ФАПы в Кругликово, Иннокентьевке, Джигде, Удском и Синде, в поселках Лесной и Золотой, а также амбулатории в поселке Сукпай и селе Тугур.