В Хабаровском крае введен режим базовой готовности

Военное положение введено в четырех регионах России Фото: Kremlin.ru

19 октября состоялось заседание Совета безопасности с участием президента России Владимира Путина. Как следует из названия органа, заседание было посвящено вопросам безопасности не только четырех новых регионов, но и целой страны в сложившейся ситуации.

Так, указом главы государства, исходя из степени угрозы, по территории страны введены четыре уровня готовности. Таким образом, в ЛНР, ДНР, а также Запорожской и Херсонской областях было введено военное положение.

Приграничные территории, в число которых входят Республика Крым, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская, Ростовская область и город Севастополь, сейчас находятся в режиме среднего реагирования, который предусматривает возможное ограничение передвижений и временное переселение жителей.

Уровень повышенной готовности объявлен в регионах Центрального и Южного федеральных округов, а вся оставшаяся часть России сейчас находится в базовой готовности, в ходе которой одной из главных целей будет приведение в порядок всей нормативной базы.

Для синхронизации действий федеральных органов исполнительной власти организован специальный координационный совет, председателем котором назначен Михаил Мишустин. Второй оперативный штаб - специальная рабочая группа Госсовета под руководством Сергея Собянина - будет координировать действия губернаторов, которые, в свою очередь, назначены ответственными за организацию теробороны и координацию действий силовых структур в своих регионах. Наличие единоличного координатора позволит избежать непредвиденных действий со стороны каких-либо органов.

Кроме того, президент озвучил дополнительные меры поддержки для мобилизованных россиян. Согласно новому указу, как только гражданин зачисляется в списки личного состава воинских подразделений, размер ежемесячных выплат мобилизованному гарантированно должен составлять не менее 195 тысяч рублей.