Горячая линия по вопросам помощи семьям мобилизованных работает в мэрии Хабаровска

Сотрудники городской администрации принимают обращения жителей в рабочее время Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске начала работу горячая линия по вопросам помощи семьям мобилизованных жителей. Родственники тех, кто получил повестки, могут звонить в рабочее время мэрии по телефону 40-91-77. Сотрудники городской администрации обрабатывают в день больше 20 звонков.

- Сейчас создана база людей, требующих помощи. Мы записываем их адреса и вопросы, которые нуждаются в решении, а после направляем заявки в нужные ведомства. Сотрудничаем и с краевыми структурами. Город в основном решает вопросы семей с детьми, такие как бесплатное питание в школах и посещение детсада. Также обращаются по поводу дополнительных образовательных услуг. Их бесплатно предоставляют городские центры, которые находятся в разных районах города, - рассказала Светлана Бушуева, главный специалист соцработы с населением администрации Хабаровска.

Обращения, поступившие по горячей линии управления социальной работы с населением, направляют в центр «Содружество». Он находится в доме №51 на Амурском бульваре. Здесь для детей тех, кто был призван в рамках частичной мобилизации, будут проводить творческие занятия. Здесь же идет сбор помощи для участников СВО. Посетительницы пожилого возраста собирают деньги на пряжу, из которой потом будут вязать носки для мобилизованных.

- Каждый день мы принимаем продукты, предметы первой необходимости для бойцов и их семей. Чаще всего люди приносят лекарства, продукты с большим сроком годности, теплую одежду. Мы много услуг оказываем бесплатно для семей военнослужащих. Кроме развивающих групп для дошкольников и учеников младших классов, организованы консультации психолога и юриста. Для них мы собираем одежду. К нам приносят подгузники и новые вещи, - рассказала Ирина Дудникова, директор центра «Содружество».

21 октября в Хабаровске прошло заседание оперштаба под руководством мэра города. Сергей Кравчук обратил внимание собравшихся на то, что жители города должны получать помощь вовремя и в полном объеме, чтобы никто не остался без поддержки.

- Необходимо оказать всю возможную помощь женам и детям военнослужащих. Военнослужащие должны чувствовать нашу поддержку. Во взаимодействии с краевым центром нужно быстро решать все вопросы семей, - сказал Сергей Кравчук.