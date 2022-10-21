Октябрь подходит к концу, а дневные температуры все еще держатся в плюсе Фото: Вениамин СКОРОМОЙНИКОВ

Осенняя погода в Хабаровском крае не перестает радовать. Октябрь подходит к концу, а дневные температуры все еще держатся в плюсе, хоть и небольшом. Погода на выходных в Хабаровском крае также обещает быть приятной, но не без осадков.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ

На субботу, 22 октября, прогноз в Хабаровском крае не такой благоприятный, как хотелось бы. Ночью и в первой половине дня в регионе пройдут осадки. Синоптики обещают, что дожди будут небольшие.

- В воскресенье, 23 октября, погода улучшится. Осадков мы не ожидаем, - рассказала в эфире радио «КП» - Хабаровск» Юлия Зайцева, специалист «Дальневосточного УГМС».

На выходных температура в Хабаровском крае будет в пределах нормы. Ночью столбики термометров покажут около 0 градусов. Днем воздух прогреется до +5 +7 градусов.