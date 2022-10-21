Алмазное направление: единая дальневосточная авиакомпания запустит дополнительный рейс из Хабаровска

Авиакомпания «Аврора» совершит дополнительный рейс из Хабаровска Фото: пресс-служба АК «Аврора»

Два дополнительных рейса в рамках социально значимых направлений совершит авиакомпания «Аврора» из Хабаровска в Якутск 23 и 24 октября. Полет пройдет на самолете DHC-8-Q400, который в России ласково называют «Дашка».

- Вылет из Хабаровска запланирован на 23 октября в 21:40, прибытие в Якутск в 23:30. Обратный рейс отправится из Якутска 24 октября в 00:30, прибытие в Хабаровск в 04:20. Стоимость путешествия в одну сторону составит от 3500 рублей. Количество мест ограничено, - рассказали в пресс-службе авиаперевозчика.

Напомним, ранее авиакомпания «Аврора» вместе с партнером-оператором «Тайга» увеличили количество рейсов в Хабаровский край. Прямое сообщение было налажено из Южно-Сахалинска в Советскую Гавань.

Единая дальневосточная авиакомпания была образована на базе «Авроры» для интеграции региональных перевозчиков и повышения мобильности жителей Дальнего Востока. Только за девять месяцев 2022 года общий пассажиропоток составил 901,5 тысячи пассажиров, что на 11 процентов больше, чем в прошлом году. Данный рост произошел за счет внутренних перевозок по ДФО. Услугами перелетов воспользовались 898,9 тысячи дальневосточников.

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