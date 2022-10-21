Внедрение самолетов «Байкал» и поставки лекарств для мобилизованных: итоги визита Юрия Трутнева в Хабаровский край

Михаил Дегтярев и Юрий Трутнев на заводе «Дальхимфарм» Фото: Правительство Хабаровского края

Стратегическое значение Хабаровского края как промышленного центра Дальнего Востока, а также конструктивная позиция региона в отношениях с федеральным центром являются основными причинами пристального внимания к региону со стороны полномочного представителя президента России в ДФО Юрия Трутнева, чье взаимодействие с губернатором Хабаровского края Михаилом Дегтяревым помогает эффективнее устранять болевые точки. Так, в ходе очередного визита в регион полпред вместе с главой региона обсудили планы по развитию предприятия, выпускающего лекарства, а также вопросы производства самолетов «Байкал».

Новые самолеты в ТОР «Комсомольск»

Необходимость новых легких многоцелевых самолетов обсуждалась на совещании по созданию авиацентра региональной и беспилотной авиации в ТОР «Комсомольск». Компания «Аврора» выразила заинтересованность в 105 самолетах «Байкал» вместо действующих сегодня Ан-2.

- Сроки по внедрению в производство самолета «Байкал» идут в соответствии с ранее принятыми планами. Уверен, что мы можем самолеты проектировать и строить быстрее, - заявил Юрий Трутнев.

Всем субъектам ДФО для успешной эксплуатации аппаратов предстоит восстановить посадочные площадки, а авиастроителям - наладить производство и обслуживание «Байкалов».

Производство самолетов будет расположено в ТОР «Комсомольск» на специально созданной площадке «Байкал». Здесь же начнет свою работу авиационный учебный центр для подготовки кадров летного и технического состава. По словам генерального директора авиакомпании «Аврора» Константина Сухоребрика, проект даст сотни новых рабочих мест, а также обеспечит дальневосточникам транспортную доступность в вопросе местных перевозок.

Единственный дальневосточный производитель лекарств

Внимание к стратегически важным предприятиям особенно сильно в условиях серьезных внешнеэкономических изменений. При поддержке властей не останавливает свою деятельность единственное лекарственное предприятие в макрорегионе - «Дальхимфарм», чья деятельность по комплектации аптечек для мобилизованных сегодня особенно важна.

Вместе с губернатором полпред осмотрел производственные мощности предприятия и предлагаемый ассортимент. Сегодня в перечне выпускаемой продукции «Дальхимфарма» значатся более 170 наименований лекарственных препаратов, и половина из них имеет статус жизненно необходимых. Атропин, дексаметазон и дротаверин, выпускаемые компанией, входят в состав тактических аптечек.

- Везде на полигонах, где мы были, мы интересовались составом аптечки, смотрели, как проходит работа по обучению навыкам практической медицины. Уверен, что наши бойцы должны быть укомплектованы современными медикаментами в аптечках, они должны уметь оказывать первую медицинскую помощь. И нужно понять, как и чем Хабаровский край может помочь мобилизованным и в других регионах Дальнего Востока, - подчеркнул Юрий Трутнев.

Регион действительно проявляет инициативу в вопросах поддержки российской армии - краевое министерство промышленности и торговли по поручению Михаил Дегтярева займется вопросом формирования армейских медицинских наборов первой помощи.

- Один из наших местных предпринимателей готов отшивать такие аптечки в виде поясных и нашейных чехлов и комплектовать их. Сюда будут обязательно входить лекарства, выпускаемые на «Дальхимфарме». Берем курс на локализацию производства, - пояснил Михаил Дегтярев.

Единая субсидия

Вопросам социально-экономического развития дальневосточных регионов было посвящено отдельное заседание президиума правительственной комиссии с участием Юрия Трутнева и Михаила Дегтярева.

Главной темой встречи стало рассмотрение предложений по корректировке мероприятий, направленных на модернизацию и строительство социальной инфраструктуры регионов ДФО. Средства на заявленные мероприятия выделяются из федерального бюджета по линии «Единой субсидии».

- Мы в лидерах по освоению выделенных средств. «Единая субсидия» - уникальный инструмент для развития территорий, которым регион активно пользуется. Благодарим Юрия Петровича Трутнева и Минвостокразвития за такие возможности, - отметил губернатор.

Вице-премьер напомнил, что на период с 2018 по 2023 год в рамках программы выделено почти 123 миллиарда рублей. На эти средства построено 577 объектов, в числе которых: 16 больниц, 13 школ, восемь детских садов, 27 объектов культуры, 77 объектов инженерной и городской инфраструктуры, 283 спортивные площадки.

Кроме того, Хабаровский край планирует реализовать два крупных проекта по программе «Дальневосточная концессия». Глава региона обозначил, что данный инструмент поддержки применят при строительстве Дальневосточного художественного музея в Хабаровске и Дальневосточного детского центра в селе Бычиха. Михаил Дегтярев пояснил, что по обоим проектам уже установлены концессионеры и земельные участки.