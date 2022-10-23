35 миллионов рублей выделят Хабаровскому краю на создание школы креативных индустрий

Творческие навыки смогут развивать ребята, начиная с 5-го класса

Министерство культуры России окажет финансовую поддержку Хабаровскому краю. 35 миллионов рублей будет выделено региону на открытие школы креативных индустрий. Деньги поступят в 2023 году. О

Школа появится на базе колледжа искусств и станет местом базирования студии звукорежиссуры и звукового дизайна, фото- и видеопроизводства, анимации и 3D-графики. Первые шаги с этих направлениях будут совершать под руководством опытных наставников еще совсем юные ученики.

— Творческие навыки смогут развивать ребята, начиная с 5-го класса, — рассказала начальник управления культурной политики Минкультуры края Юлии Лупаенко.

Всего обучение будет длиться два года. После того, как дети освоят новые знания, они получат свидетельства об этом, а выполненными работами пополнят свои портфолио.

Отметим, что раньше подобные занятия проводились только со студентами профильных колледжей и вузов. Сейчас же открытие креативных школ планируется в 27 регионах страны. Их создание реализуется в рамках федерального проекта «Придумано в России».

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