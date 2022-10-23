Вся дорога в обломках машин: массовое ДТП произошло на мосту через Амур в Хабаровске

К счастью, обошлось без погибших, но травмы люди все же получили Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

Крупное ДТП произошло в Хабаровске утром 23 октября. На дорогах из-за ночных заморозков образовалась наледь, которая стала причиной «дня жестянщика». Сразу пять автомобилей столкнулись на мосту через Амур. Об этом сообщили в местном ГИБДД.

Выяснилось, что виновником аварии стал водитель Mitsubishi Fuso Canter. Мужчина не справился с управлением, и машину вынесло на «встречку», где она влетела в Honda CR-V, а затем в Ford Mondeo. Последнего начало носить по проезжей части, и он столкнулся с Тойота Probox, водитель которой также не смог удержать под контролем свой автомобиль и взял на таран Toyota Wish.

Причиной аварии стали гололед и неаккуратное вождение Фото: УГИБДД по г.Хабаровску

К счастью, обошлось без погибших, но травмы люди все же получили.

— В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали водители Mitsubishi Fuso Canter и Тойота Probox, а также ее пассажир. Движение по совмещенному мостовому переходу через реку Амур возле г. Хабаровска организовано в обоих направлениях!— говорят в ГИБДД. Там напомнили, что в условиях гололедицы риски ДТП сильно возрастают, поэтому нельзя гонять, стоит держать большую дистанцию между авто. Особенно важно делать это на мостах, так как там дорожное полотно промерзает быстрее всего.

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