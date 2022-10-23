Словно человек-паук: магаданец проявил небывалую ловкость, чтоб спастись из огня

Случилось все 22 октября ночью на улице Портовой Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Магаданец проявил ловкость человека-паука, спасаясь из горящей квартиры. Не дожидаясь приезда спасателей, он решил сам эвакуироваться на соседский балкон. Очевидцы успели снять это на видео.

Случилось все 22 октября ночью на улице Портовой.

На помощь мужчине пришел сосед, он протягивал тому рук, но не мог дотянуться. И тогда отчаявшийся магаданец совершил прыжок на карниз, где его и поймал неравнодушный житель дома.

По сообщению МЧС, после прибытия на место ЧП пожарные быстро потушили огонь. Площадь, поврежденная пламенем, составила 16 квадратных метров.

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