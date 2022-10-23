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Дом. Семья23 октября 2022 12:14

«Сейчас прыгнет»: амурского тигра заметили разгуливающим возле Бикина

Амурский тигр вышел на дорогу в Хабаровском крае
Людмила БОРОДИНА
Людмила БОРОДИНА
Момент встречи людей с животным попал на видео. Фото: стоп-кадр видео

Момент встречи людей с животным попал на видео. Фото: стоп-кадр видео

Амурский тигр вышел на дорогу неподалеку от города Бикин в Хабаровском крае. Хищник своим появлением из зарослей травы не на шутку напугал проезжаю в машине мимо него женщину. Этот момент попал на видео.

— Сейчас прыгнет! — говорит она водителю и, видимо, надеется, что тот сбавит скорость, но он наоборот прибавляет газа. — Нет, не надо!

В следующую секунду машина проносится мимо полосатой кошки. Направится ли тигр в небольшой город (население там чуть более 16 тысяч человек) или нет, предугадать нельзя. Но точно местным стоит быть осторожными. Зная тигриный нрав, хищник вполне может выйти на охоту на цепных собак. Такие случаи далеко не единичны. Напомним, что охотятся кошки в темное время суток, поэтому стоит быть максимально бдительными.

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