Как изменится облик Северного микрорайона?

Территория реализации комплексной застройки по улице Воронежская. Фото: предоставлено КП.

Тридцать пустующих гектаров земли по улице Воронежская протяженностью от улицы Трехгорной и до улицы Бондаря, напротив завода «Балтика», стали объектом внимания федерального застройщика «Талан». На этой территории началось масштабное строительство: в плане более 50 домов, рассчитанных на 15 000 жителей.

Хабаровск - одна из заметных точек на карте России, где «Талан» активно возводит дома: в городе у застройщика уже шесть проектов, и жилой квартал напротив «Балтики» - самый масштабный из них, в семь этапов строительства, созданный на тех, кто привык и любит жить в Северном районе города. Пять разрешений на строительство на первый этап освоения территории по улице Воронежская были получены застройщиком «Талан» в конце 2022 года, строительство включает в себя девять секций с общим количеством квартир - 1 255 штук.

- Одной из целей проекта является создание самодостаточной среды с функциями городского квартала. Для этого будет реализовано разнообразие типов застройки с вариативной этажностью, с благоустроенной территорией и местами общественного пользования. Композиция из зданий объединяется в единый комплекс. Идея - в стимулировании развития сообществ жильцов, обеспечении их безопасного перемещения по территории с многообразием сценариев досуга, - сообщает Александр Ляховенко, директор филиала «Талан» в Хабаровске.

Дома будут построены по монолитно-каркасной технологии. Основа - монолитный железобетонный несущий каркас с заполнением наружных стен бетонными блоками сухого прессования, внутренние стены и перегородки - из таких же блоков и кирпича для мокрых зон. Навесной вентилируемый фасад запланирован в проекте наружной отделки домов, - это актуальный тренд в авторской архитектуре. Комфорт и удобство проявляются в проектировочных решениях: корзины для кондиционеров, сквозные безбарьерные холлы с мебелью и витражным остеклением, колясочными и комнатами для консьержа, кладовые, собственная линия коммерческих помещений.

- При разработке фасадов применили концепцию color-block - дома как будто собраны из объемных блоков разного цвета. Это смягчает их монументальность и стилизует посадку секций, создавая приятный визуальный облик. Первые этажи, где находится линия коммерции, запланированы с увеличенными оконными проемами и местом под аккуратные вывески, - сообщает главный архитектор проекта.

План первого этапа реализации комплексной застройки по улице Воронежская. Фото: предоставлено КП.

Застройщик «Талан» внимателен к благоустройству территории, поэтому одним из главных достоинств проекта выступает единый масштабный двор размером около двух гектаров, с центральной прогулочной зоной. Функциональное зонирование двора предполагает наличие зеленых природных зон с ландшафтным дизайном, спортивных площадок и плейхабов с песочницами, качелями и городками для разных возрастных групп. Территория двора будет без доступа автомобилей, для них предусмотрены отдельные парковки. Все планировочные решения будут связаны между собой сетью пешеходных маршрутов и велодорожек.

Застройщик стремится использовать максимум природных материалов в благоустройстве: песок, камень, дерево, растения. Ключевая особенность двора - его трансформация под сезоны года. Например, холм жители смогут превратить зимой в снежную горку. Двор в концепции «Талан» - это пространство для реализации идей размеренного и активного отдыха в соответствии с последними трендами благоустройства.

В 5 минутах езды от места застройки находится крупнейший в городе Тихоокеанский государственный университет, а также Хабаровский автомеханический колледж. Еще одно преимущество: выезд с территории возможен напрямую на федеральную трассу, что особенно актуально для тех, кто часто совершает поездки в соседние населенные пункты, например, Биробиджан или Комсомольск-на-Амуре. Близость главных гипермаркетов крупного сетевого бизнеса также делает территорию новой застройки по ул. Воронежская привлекательной и задающей тренд для развития всего района.

Федеральная девелоперская компания «Талан» за 21 год работы заслужила репутацию надежного партнёра в десятке городов России. Уже более 30 000 жителей своевременно получили ключи от квартир «Талан», и еще 1,5 миллиона квадратных метров в портфеле компании по эскроу-счетам, 300 тысяч из которых - в Хабаровске.

Телефон отдела продаж 8 (4212) 938-938.

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