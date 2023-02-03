Погода в Хабаровске на выходных будет сохранять неустойчивый характер Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Хабаровске, да и во всем крае выбралась из лютых холодов. Хоть на улице до сих пор морозно, но уже куда теплее, чем было пару недель назад, когда температуры били все отрицательные рекорды. Что касается погоды в Хабаровске на выходных, то она будет сохранять неустойчивый характер.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ

Прогноз в Хабаровске на выходных (да и во всем крае) говорит о небольшом понижении температур. Но это только в субботу, 3 февраля. Например, погода в Хабаровске будет морозной: ночью до -26 градусов, днем - около -15 градусов. Осадков не ожидается.

Уже на следующий день температуры поднимутся на пару градусов. И большую часть следующей недели погода в Хабаровске будет плюс-минус одинаковая. Однако не стоит забывать, что зима еще не закончилась. По прогнозу синоптиков, морозы (хоть и не такие суровые, как крещенские) еще застигнут Хабаровск и весь регион врасплох.

- В феврале не исключены морозы, но они будут не такие сильные. Мы ожидаем, что к концу следующей недели понизятся температуры. Ночью будет около -24 -26 градусов, днем столбики термометров покажут -15 -17 градусов, - сообщила в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз в Хабаровске и в крае еще будет уточняться.

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