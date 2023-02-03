Веломарафон за решетку: серийный угонщик велосипедов в Хабаровске доехал до колонии

От видеокамер преступнику уехать не удалось Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Решением суда под стражу заключен 23-летний житель Хабаровска, укравший несколько велосипедов из подъездов многоквартирных домов. Похититель орудовал в Индустриальном районе, а задержать преступника удалось благодаря распространенным ориентировкам.

Многие не представляют себе жизни без велосипеда. Для некоторых это не только средство передвижения, но и роскошь, на которую тратится немало денег. Однако несмотря на это, зачастую люди недостаточно серьезно относятся к обеспечению безопасности своего «железного коня». Такими подарками охотно пользуются любители легких денег, не страдающие угрызениями совести из-за воровства.

Так, в октябре-ноябре 2022 года в полицию поступили заявления о трех случаях кражи велосипедов в одном и том же Индустриальном районе Хабаровска. Байки пропадали с лестничных клеток жителей, и в общей сложности ущерб был оценен в 82 тысячи рублей. Один из велосипедов, украденный в доме по улице Павла Морозова, по словам заявителя, стоил 32 тысячи рублей.

23-летний мужчина уже ранее привлекался к уголовной ответственности за кражу велосипедов Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Как выяснилось позднее, все три случая кражи - дело рук одного и того же 23-летнего мужчины, который выбрал объектами своих хищений исключительно велосипеды.

- Во-первых, это ликвидный товар, то есть имеется постоянный спрос на велосипеды. Во-вторых, такие транспортные средства часто стоят в свободном доступе - в подъездах владельцы оставляют их без присмотра. Да, кто-то пытается спасаться противоугонными тросиками, но они не являются серьезным препятствием для хищения, потому как перекусываются при помощи простых слесарных инструментов, - рассказал «КП» - Хабаровск Кирилл Блинов, старший специалист группы по связям со СМИ УМВД России по Хабаровску.

На территории города появляется все больше систем видеонаблюдения, но это абсолютно не пугает похитителей, которые считают, что, если наденут очки или медицинскую маску, их идентификация будет невозможна. Видимо, такие гениальные мысли и мешают думать на шаг дальше, в результате чего некоторые совершают целую серию краж в одной и той же приметной одежде. Это и помогло оперативно составить ориентировки после изучения записей с камер видеонаблюдения. К слову, в этой же одежде угонщик и был задержан.

Однако злоумышленнику удавалось некоторое время скрываться, пока однажды он, можно сказать, сам не попался в руки полиции.

- Начальник отдела полиции, на чьей территории были совершены кражи, во время движения на автомобиле остановился на перекрестке, когда ему на глаза попалась знакомая фигура молодого человека с ориентировок. Но в тот момент мужчина успел скрыться во дворах. Тогда были организованы оперативно-розыскные мероприятия по установлению личности похитителя, после чего удалось задержать преступника в течение суток.

Два велосипеда были возвращены владельцам Фото: УМВД России по Хабаровскому краю

Оказалось, что, несмотря на молодой возраст, 23-летний мужчина уже неоднократно привлекался к уголовной ответственности, и тогда он так же попадался на угоне велосипедов. Из колонии фигурант был освобожден в декабре 2021 года, но не прошло и года, как он снова взялся за кражи, не сделав выводов. Задержанный рассказал, что один велосипед был сдан в комиссионный магазин, второй - в шиномонтажную мастерскую, а третий байк хабаровчанин продал незнакомцу, найти которого так и не удалось. В итоге владельцам были возвращены два велосипеда.

Попавшись, задержанный угонщик стал всячески способствовать раскрытию совершенных им преступлений и даже возместил часть причиненного ущерба. Однако это не спасло его от наказания в виде лишения свободы на два с половиной года, которые предстоит провести в колонии строгого режима.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна