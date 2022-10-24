«Поможет не запрет, а возможность саморазвития»: Владимир Путин поднял проблему пьянства на Колыме

Владимир Путин провел встречу с губернатором Магаданской области Фото: kremlin.ru

Владимир Путин провел встречу с губернатором Магаданской области. Они обсудили развитие региона и подняли острые социальные темы. Одна из них - пьянство на Колыме.

Магаданская область хоть и не является самым пьющим регионом России, но по разным оценкам входит в число лидеров по потреблению алкоголя. В разные годы это объясняли большим числом вахтовиков, круглосуточных «наливаек» и так далее. Теперь проблему пьянства в области поднял президент России.

- Но один момент меня все-таки настораживает, и я просил бы вас на это обратить внимание. Вы точно совершенно знаете о высоком уровне употребления алкоголя. Это связано не с тем, что пьяницы в Магаданской области живут. Наверняка это связано с недостаточностью развития социальной инфраструктуры, - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что говорит не про образование и медицину, а про спортивные и культурные объекты.

- Надо, чтобы людям было чем заниматься. Уверен, не запрет, а именно возможность заняться саморазвитием, интересным делом, развивать свои хобби - вот это чрезвычайно важно, это точно совершенно поможет. Это мировая практика и практика нашей страны последних лет, где у нас в целом по стране хорошие результаты, - добавил глава государства.