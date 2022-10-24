Спит под балконом и раскидывает помойку: бездомная девушка устраивает погром во дворе в Хабаровском крае

Девушку нашли в селе Ильинка, она называет себя Настей Николаевой. Фото ПСО "Амур поиск"

Странная история происходит в селе Ильинка Хабаровского района: под балконом одного из домов поселилась молодая девушка. На вид ей не больше 30 лет, но рассказывать о себе она отказывается, кто, как сюда попала и где ее настоящий дом - говорить не желает или, может быть, просто не помнит.

Девушка кажется дезориентированной, ночи проводит под балконом одного из жилых домов, рискуя замерзнуть, а днем, бывает, ведет себя не вполне нормально - зачем-то раскидывает содержимое мусорных баков.

С девушкой попытались поговорить координаторы ПСО «Амур поиск», выяснить, откуда она и почему живет на улице, но та на вопросы отвечать не хочет, говорит лишь, что ее зовут Настя Николаева, и что она из Хабаровска, а от помощи наотрез отказывается.

По информации ПСО, она одета в лохмотья, на ногах старые сапоги, найденные, судя по всему, в помойке, а голова покрыта капюшоном, который снимать она отказалась. При этом девушка когда-то делала татуаж бровей, а местные жители говорили, что видели в ушах у нее золотые серьги. Значит она наверняка не всегда жила на улице.

- Координатор ПСО наткнулся на нее случайно, он попытался разговорить ее, но девушка на контакт не шла. Информацию он передал в местный отдел полиции, участковый обещал делом заняться, - говорит «КП» - Хабаровск» Евгений Губенко, старший координатор «Амур поиск».

Координаторы отряда нашли девушку в социальных сетях, внешне она похожа на найденную в Ильинке, однако утверждать, что это точно она - нельзя. Кроме того, страница оказалась практически не активной, последний раз в профиль заходили в 2011 году.

Павел Ефремов, участковый уполномоченный полиции рассказал «КП» - Хабаровск», что о девушке знает, и ее ищут. На днях сотрудники отдела остановили женщину, проверили документы, но задерживать ее не было оснований.

- Мы ее ищем. Видели женщину, по базе данных пробили, паспорт у нее был и деньги, она сказала, что идет на остановку, задерживать ее оснований у нас не было. Паспорт, документы и деньги у нее были при себе, только вещи какие-то непонятные с собой, - говорит Павел Ефремов.

Ситуация довольно странная, девушка кажется потерявшейся. Вполне возможно, что она попала в беду или имеет проблемы психологического характера. И наверняка кто-то из родственников или друзей прямо сейчас ее ищет и переживает.

Если девушка на фото вам знакома, или вы знаете, где она ранее жила, просьба связаться с редакцией или со старшим координатором ПСО «Амур поиск» Евгением Губенко по телефону 8 914 195-55-99 и сообщить имеющиеся сведения.

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