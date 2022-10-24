Погода в Хабаровском крае взяла курс на похолодание Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Погода в Хабаровском крае взяла курс на похолодание. Финал октября обещает быть прохладным: ночами температура воздуха почти не поднимется выше ноля. К концу недели в регионе ожидается снег.

ТОЧНЫЙ ПРОГНОЗ В ХАБАРОВСКОМ КРАЕ НА НЕДЕЛЮ 24-28 ОКТЯБРЯ

Синоптики обещают погоду в Хабаровском крае на неделю без существенных осадков. Вернее, так пройдет большая часть семидневки. Осадки возможны 26 октября: на юге - дождь со снегом, в центре и на севере - вероятен снег. Восток региона может остаться во власти стихии и 27 числа.

- Ветер до 7-12 метров в секунду, к концу недели - 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха в начале недели будет около 0 градусов на юге с последующим понижением до -5 градусов. На севере -2-7 градусов, местами до - 15 градусов, - рассказала Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз в Хабаровском крае на неделю говорит о том, что дневные температуры будут в пределах +3 +8 градусов. Самый теплый день ожидается 25 октября, особенно почувствуют это жители южных районов региона: столбики термометров покажут +6 +11 градусов.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ 24-28 ОКТЯБРЯ

Точный прогноз в Хабаровске говорит об осадках 26 октября, которые сохранятся в ночь на 27 число. В городе пройдет дождь, к вечеру может выпасть снег. В остальное время осадков не ожидается.

Что касается температуры в Хабаровске, то в начале недели по ночам столбики термометров покажут около 0 градусов. К концу семидневки будет до -4 градусов. Днем воздух прогреется до +5 +7 градусов. Ветер в начале недели 7-12 метров в секунду, 5-10 метров в секунду - в конце