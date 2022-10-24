Хабаровский край - родина судов и самолетов

Первый импортозамещенный самолет взлетит уже в 2023 году Фото: Правительство Хабаровского края

Многочисленные обстоятельства, среди которых географическое положение и климатические условия, не мешают тем, кто стремится к развитию. Поэтому Хабаровский край, прикладывая должные усилия, сумел существенно обновиться за последние годы. Регион делает ставку на развитие промышленного потенциала. Роль промышленного центра взял на себя Комсомольск-на-Амуре, где набирает темпы авиа- и судостроение.

Амурский судостроительный завод не ограничивает себя в направлениях деятельности, поэтому предприятие занимается выпуском не только военных кораблей, но и гражданских судов.

- Мы делаем корветы и малые ракетные корабли. Недавно по команде президента России Владимира Путина был поднят флаг на большом пароме «Александр Деев», который также построен у нас в Комсомольске-на-Амуре, - подчеркнул Михаил Дегтярев, губернатор Хабаровского края.

За 80 лет предприятие приобрело статус градообразующего, поэтому завод занимается большой социальной работой, предоставляя рабочие места и достойную оплату труда. Как рассказал первый заместитель генерального директора ПАО «Амурский судостроительный завод» Михаил Боровский, завод обеспечен заказами на годы вперед, поэтому Комсомольск-на-Амуре ждет новую рабочую силу, которую предприятие готово поддерживать.

- Совместно с правительством Хабаровского края мы внедрили программу повышения мобильности сотрудников. По ее условиям специалист, приезжающий к нам из другого региона, получает подъемные в размере одного миллиона рублей, после чего ему необходимо в течение двух лет отработать на нашем предприятии, - отметил Михаил Боровский.

Уровень заработной платы производственных рабочих регулярно повышается, чтобы никто не терял уверенность в завтрашнем дне. Что касается заказов, то после заключения контракта на следующую серию кораблей завод будет загружен до 2035 года.

Второе крупное предприятие Города юности - филиал «Региональные самолеты» корпорации «Иркут». Комсомольский авиационный завод занимается полным циклом по проектированию, испытанию, производству и обслуживанию воздушной техники военного и гражданского назначения.

Центр ставит перед собой амбициозную задачу по полному импортозамещению лайнера SSJ-100. Новый проект - SSJ-New - заявлен как гражданский самолет с комплектующими отечественного производства.

- В задачи по проекту входит полное импортозамещение всех ранее производившихся систем. По планам, самолет поднимется в воздух в первом полугодии 2023 года. После испытательного полета, в этом же году, начнется и производство первых серийных воздушных судов, - рассказал Денис Грицук - главный инженер филиала «Региональные самолеты» корпорации «Иркут».

Мощности предприятия, по оценкам, позволяют выпускать до 40 новых суперджетов ежегодно.