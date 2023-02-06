Подкинул незнакомец: ОМОН исследовал подозрительный предмет, найденный в подъезде Хабаровска

Такой патрон нашли в подъезде на Карла Маркса, 144/2 Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю

В жилом доме Хабаровска люди обнаружили крайне подозрительную находку. Похожий на боеприпас предмет лежал на почтовых ящиках. Жильцы подумали, что им подкинули взрывчатку, и сильно перепугались. Это случилось около 10 утра по адресу Карла Маркса, 144/2.

На место незамедлительно приехали сотрудники правоохранительных органов, вневедомственной охраны Росгвардии, группа разминирования ОМОН «Амурский» и МЧС, которые оцепили лестничную клетку, эвакуировали жителей подъезда, а также изъяли находку.

- Сотрудники группы разминирования хабаровского ОМОН «Амурский», обследовав неизвестный предмет, идентифицировали его как имитационный патрон ИМ-100, применяемый на войсковых учениях для имитации артиллерийского выстрела, - рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.

Как рассказал «КП» - Хабаровск» житель того дома, люди сняли видеозапись камеры наблюдения в подъезде и увидели, что снаряд принес в подъезд некий мужчина, поставил на ящики, а затем ушел. Оказалось, что опасения насчет взрывчатки были ложными.

Имитационный боеприпас был вывезен на экспертизу. Угрозы для жизни и безопасности жителей ЖК «Восточный» нет. В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов людям необходимо сразу сообщать о них в правоохранительные органы. Нельзя прикасаться к найденным предметам, осматривать их, поднимать или переносить.

При использовании материалов с сайта ссылка на «КП» — Хабаровск» обязательна

С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ:

Боевой снаряд подкинули в подъезд многоэтажки в Хабаровске

В настоящее время идет выяснение подробностей инцидента (подробнее)