Подкинул незнакомец: ОМОН исследовал подозрительный предмет, найденный в подъезде Хабаровска

Такой патрон нашли в подъезде на Карла Маркса, 144/2 Фото: Управление Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю
В жилом доме Хабаровска люди обнаружили крайне подозрительную находку. Похожий на боеприпас предмет лежал на почтовых ящиках. Жильцы подумали, что им подкинули взрывчатку, и сильно перепугались. Это случилось около 10 утра по адресу Карла Маркса, 144/2.
На место незамедлительно приехали сотрудники правоохранительных органов, вневедомственной охраны Росгвардии, группа разминирования ОМОН «Амурский» и МЧС, которые оцепили лестничную клетку, эвакуировали жителей подъезда, а также изъяли находку.
- Сотрудники группы разминирования хабаровского ОМОН «Амурский», обследовав неизвестный предмет, идентифицировали его как имитационный патрон ИМ-100, применяемый на войсковых учениях для имитации артиллерийского выстрела, - рассказали в Управлении Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по Хабаровскому краю.
Как рассказал «КП» - Хабаровск» житель того дома, люди сняли видеозапись камеры наблюдения в подъезде и увидели, что снаряд принес в подъезд некий мужчина, поставил на ящики, а затем ушел. Оказалось, что опасения насчет взрывчатки были ложными.
Имитационный боеприпас был вывезен на экспертизу. Угрозы для жизни и безопасности жителей ЖК «Восточный» нет. В ведомстве напомнили, что при обнаружении подозрительных предметов людям необходимо сразу сообщать о них в правоохранительные органы. Нельзя прикасаться к найденным предметам, осматривать их, поднимать или переносить.
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