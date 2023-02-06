Тела раскидало вокруг: в ЕАО машина на большой скорости врезалась в дерево и улетела в кювет

Водителя нашли еще живого под машиной, но по пути в больницу он скончался Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Страшная трагедия произошла накануне вечером в Еврейской автономной области. В городе Облучье машина на полном ходу врезалась в дерево и затем улетела в кювет и перевернулась. Три человека погибли сразу, а четвертый скончался по пути в больницу.

О том, что произошло ЧП, стало известно в областном МЧС, сотрудники сразу же выехали на место. Как сообщили «КП» - Хабаровск» в пресс-службе ведомства, спасатели обнаружили двух женщин и одного мужчину уже без признаков жизни.

Машина врезалась в дерево и затем улетела в кювет Фото: ГУ МЧС России по ЕАО

Четвертого человека - водителя, нашли под машиной. На тот момент он был еще жив, сотрудники помогли ему, вытащили из-под автомобиля. Однако по пути в больницу мужчина скончался.

- Остальные, уже погибшие, были раскиданы вокруг. Где сидел в момент аварии выживший, нам не известно, спасатели сделали, что могли, вытащили пострадавшего и направили в больницу, - рассказали в областном МЧС.

В УМВД России по Еврейской автономной области сообщили, что авария произошла уже в темное время суток, в 21:30, в районе дома №130 по улице Тварковского в городе Облучье. Самому старшему из тех, кто находился в машине, было около 37 лет, самым молодым был водитель - он 1994 года рождения.

- Водитель при неустановленных обстоятельствах не справился с управлением, наехал на дерево и вылетел в кювет. Сейчас взята кровь на анализы, специалисты будут выяснять, был ли водитель трезвым или в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали редакции в областном УМВД.

ДТП произошло, когда было темно, сейчас на месте работают следователи, устанавливают обстоятельства, вычисляют траекторию движения машины.

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