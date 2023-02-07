«Билайн» ускорил мобильный интернет на горнолыжном курорте «Холдоми»

Фото: Андрей АБРАМОВ

Оператор «Билайн» обеспечил стабильным мобильным интернетом 4G территорию горнолыжного курорта «Холдоми» в Хабаровском крае. Проведенные работы позволяют гостям курорта быстро и с комфортом делиться с близкими яркими впечатлениями от отдыха и оставаться с ними на связи в различных ситуациях.

Технические специалисты «Билайна» увеличили покрытие 4G на территории «Холдоми». Теперь качественная голосовая связь и мобильный интернет четвертого поколения есть во всех популярных местах курорта.

- «Холдоми» - место, куда приезжают за впечатлениями. Мы понимаем, как важно делиться этими впечатлениями и оставаться на связи с близкими. Поэтому очень важно развивать здесь сеть 4G и адаптировать ее к высоким нагрузкам в сезон. Теперь наши абоненты могут с комфортом выкладывать фотографии в соцсети, серфить в Сети и делиться с близкими эмоциями по видеосвязи, - комментирует директор хабаровского отделения «Билайна» Ярослав Сперанский.

Стоит отметить, что вместе с качественным мобильным интернетом 4G гостям курорта доступно новое качество голосовых вызовов с технологией Voice over LTE (VoLTE)*, которую «Билайн» вместе с взаимодополняющей технологией Voice over Wi-Fi (VoWiFi)** запустил в Хабаровском крае в 2022 году. Сервисы позволяют в зависимости от ситуации и месторасположения совершать голосовые вызовы через сеть 4G/LTE или домашнюю, гостевую сеть Wi-Fi, что обеспечивает высокое качество голоса, отсутствие посторонних шумов и высокую скорость соединения с собеседником.

* голос через LTE. Подробнее - на beeline.ru

** голос через Wi-Fi. Подробнее - на beeline.ru