Погода в Хабаровске (да и во всем крае) стабилизировалась Фото: Олег Укладов

Погода в Хабаровске (да и во всем крае) стабилизировалась. Вторая неделя февраля обещает быть по-зимнему комфортной в температурном плане. До ближайших выходных.

ПОГОДА В ХАБАРОВСКЕ НА НЕДЕЛЮ

Погода в Хабаровске (как и во всем регионе) сохранится прежняя. Осадков в будние дни не ожидается, ветер умеренный (в районе 7-9 метров в секунду). Столбики термометров ночью покажут -23 -25 градусов, днем - около -12 -14 градусов.

- В течение всей недели будем идти ровно и стабильно. А вот уже ближе к выходным есть вероятность выпадения забытого снежка, - рассказала в эфире РАДИО КП (88,3 FM) Галина Брынцева, начальник отдела долгосрочных прогнозов «Дальневосточного УГМС».

Прогноз в Хабаровском крае говорит о том, что самый пик активности циклона придется на воскресенье - понедельник. При этом немного повысятся температуры. Погода на выходные в Хабаровском крае еще будет уточняться.

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