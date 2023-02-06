Стрельба и мигалки: полицейские гонялись за местным Домиником Торетто в Благовещенске

Полицейские просигнализировали шоферу остановиться, но тот лишь вдавил газ в пол и промчался мимо Фото: Оперативная съемка

В ночь на 3 февраля на дорогах Благовещенска было максимально опасно. В путь выехал Доминик Торетто местного разлива, который под стать своему киношному прототипу плевал на правила. Но и полицейские здесь - люди упорные, а значит, нарушителя готовы были задержать во что бы то ни стало.

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Экипаж ДПС дежурил в районе перекрестка улиц Горького - Чайковского. В этот момент на горизонте показался 33-летний водитель на Toyota Crown. Полицейские просигнализировали шоферу остановиться, но тот лишь вдавил педаль газа в пол и промчался мимо.

Так как правила дорожного движения писаны для всех, а нарушитель представляет угрозу для других водителей, экипаж пустился за ним в погоню. Сдаваться мужчина даже не думал: проезжал на красный, лавировал между машин, ехал с превышением скорости и еще много чего.

На трассе Моховая Падь - Белогорье полицейским пришлось открыть огонь. Только тогда нарушитель остановился. Мужчина был пьян, за руль он сел без водительских прав. В списке прошлых прегрешений - отказ от прохождения медицинского освидетельствования.

РЕАКЦИЯ

Перечень новых статей внушительный. На лихача завели «административки» за: нарушение правил пользования внешними световыми приборами, вождение без документов и без прав, проезд на запрещающий сигнал светофора, отсутствие страховки, неуплата штрафа в срок, управление машиной в состоянии опьянения.

Так как мужчина уже отказывался от медосвидетельствования, решается вопрос о его привлечении по статье «Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения».

- Помимо этого, за совершение административного правонарушения по статье «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции», Благовещенским городским судом водителю назначено наказание в виде десяти суток административного ареста, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Амурской области.

«Нагонял» мужчина как минимум на 40 тысяч рублей.

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