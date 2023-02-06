Пытался сбить пламя: неосторожность мужчины привела к пожару в гаражном комплексе в Магадане

Мужчина пытался самостоятельно потушить возгорание Фото: ГУ МЧС России по Магаданской области

Жаркий вечер случился на 2-ом Железнодорожном переулке в Магадане. В службу спасения поступило сообщение о загорании частного гаража в кооперативе. Промедление могло создать угрозу перехода огня на соседние сооружения.

Прибывший на место пожарный расчет обнаружил, что здание целиком было охвачено пламенем, а внутри находилось два легковых автомобиля.

- Вызов поступил в 19:58. Пожарных вызвал сам владелец гаража. Расчету потребовалось всего пять минут, чтобы добраться до места и приступить к локализации возгорания. Огнеборцам удалось не допустить распространения огня, однако в результате пожара были полностью уничтожены автомобили Toyota Nadia и Mitsubishi RVR, - рассказала «КП» - Хабаровск» Анна Барышева, начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Магаданской области.

В ходе опроса мужчины и очевидцев дознаватели выяснили, что хозяин проводил в гараже ремонтные работы. Из-за нарушения техники безопасности произошло возгорание легковоспламеняющейся жидкости. Мужчина начал тушить возгорание собственными силами вместо того, чтобы сразу вызвать пожарных.

Сотрудники МЧС напомнили, что для избежания подобных ситуаций стоит соблюдать основные правила пожарной безопасности:

- Отключать электропроводку автомобиля от аккумуляторной батареи в случае длительного простоя или ремонта.

- Позаботиться о наличии средства начального пожаротушения - огнетушителя.

- Проверить элементы электропроводки - все элементы должны быть изолированы.

- Не хранить более 20 литров бензина или дизельного топлива, а также пяти литров масла.

- Запрещается оставлять без присмотра электронагревательные приборы.

- Не хранить внутри гаража спецодежду и ветошь, которая пропитана топливо-смазочными веществами.

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