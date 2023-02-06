Поддержка бойцов и мастер-план: чем запомнился очередной визит Юрия Трутнева в Хабаровский край

Губернатор представил мастер-план Хабаровска Фото: Правительство Хабаровского края

О стратегической важности Хабаровского края для России свидетельствует пристальное внимание к субъекту со стороны заместителя председателя Правительства Юрия Трутнева, который несколько раз в год выбирает край площадкой для своих рабочих поездок. Не в последнюю очередь это происходит благодаря лоббистскому потенциалу губернатора региона Михаила Дегтярева, что позволяет получать от федерального центра больше средств на развитие края. А одна из задач полпреда - контроль эффективности их освоения.

Так, во время очередного визита в Хабаровске состоялось совещание под председательством Юрия Трутнева, посвященное итогам деятельности региона в прошлом году и планам на текущий.

Михаил Дегтярев в своем докладе о ситуации в крае сообщил, что стабильность экономики и социальной сферы не нарушена, несмотря на вводимые в течение всего года санкции. Это подтверждает индекс промышленного производства, который по итогам 2022 года добрался до показателя в 102,5 процента. В этом году продолжится масштабная поддержка системообразующих предприятий, где остается устойчивое количество заказов. С помощью совместной работы регионального правительства и полпредства ДФО удается решать возникающие проблемы в этом направлении, благодаря чему в том числе восстановил свои производственные мощности Дальневосточный авиационный сервисный центр.

Многие местные предприятия сегодня ориентированы на нужды СВО.

- В регионе запущено производство армейских палаток и амуниции. Местная компания «Сониктранс» готовится к серийному выпуску высокопроходимых тактических автовездеходов - багги. Предприятие готово производить до 20 автомобилей в месяц, но требуется строительство цеха площадью около двух тысяч квадратных метров и внедрение полноценной конвейерной линии сборки. Для финансирования задействовали краевой фонд развития промышленности, - рассказал Михаил Дегтярев.

Среди поднятых на совещании тем - привлечение инвестиций, где также есть свои успехи. За прошлый год объем заявленных инвестиций вырос более чем в полтора раза. Семь масштабных инвестпроектов планируется осуществлять на подготовленных территориях опережающего развития «Хабаровск», «Комсомольск» и «Николаевск». Один из знаковых проектов в рамках ТОР - производство легкомоторных самолетов «Байкал», которое запустится в 2025 году.

Формирование точек роста, повышение благосостояния и качества жизни людей требует выстраивания системной работы, для чего был разработан мастер-план Хабаровска, также представленный Юрию Трутневу.

- Миссия Хабаровска - служить городом-ориентиром для всего ДФО. Это центр сбережения и приумножения ключевых ценностей Востока России: успешный, удобный и узнаваемый город. Поэтому разработанный мастер-план сочетает в себе социально-экономическое и пространственное развитие регионального центра, - отметил в ходе презентации губернатор.

При разработке мастер-плана были учтены предложения жителей столицы, представителей бизнеса, науки и общественных организаций, а также комплексному анализу подверглось состояние города на данный момент. В стадии обсуждения еще находятся механизмы осуществления ключевых проектов и составление дорожной карты их реализации.

Мастер-план предполагает создание центров городской жизни в интегрированных районах Хабаровска. Центры будут представлять собой открытые городские пространства с интенсивными пешеходными потоками и насыщенной долей объектов торговли, досуга и услуг. Планируется, что в столице появятся девять центров, с помощью которых сервисы и услуги будут равномерно распределены по территории, что обеспечит экономию времени для горожан.

В ближайшие годы продолжится работа над созданием в Хабаровске одной из самых протяженных набережных. Кроме того, мастер-план включает в себя модернизацию общественного транспорта и дорожной сети, а также перезапуск машиностроения. Так, для жителей всего Дальнего Востока выпускать автобусы край планирует с помощью развития Дальневосточного автобусного промышленного кластера, с проектом которого глава региона также познакомил участников совещания.

- Мастер-план Хабаровска действительно стратегический, и его проработка позволит городу стать удобнее, красивее и комфортнее. Но реализация мастер-планов будет требовать труда, общих усилий и работы с разными федеральными министерствами и ведомствами. И мы все вместе будем работать, чтобы дальневосточные города менялись в лучшую сторону, - подытожил Юрий Трутнев.

В Хабаровском крае уделяется особое внимание патриотическому воспитанию молодого поколения, что сегодня является важным направлением для всей страны. В работе краевого правительства патриотическое воспитание - один из ключевых приоритетов, и большую работу здесь выполняет Центр патриотического воспитания, с работой которого ознакомился Юрий Трутнев.

На базе центра свою деятельность ведут хабаровские штабы движений «Юнармия» и «Волонтеры Победы» вместе с клубами военно-исторической реконструкции. Юрий Трутнев осмотрел выставку предметов для нужд участников СВО и подчеркнул, что центру необходимо продолжать работу над созданием ощущения причастности местных жителей к проведению СВО. С ним согласны и представители местных патриотических организаций.

- В первую очередь нужно отметить, что внимание первых лиц нашего региона говорит о значимости и важности поддержки наших защитников. Находясь в зоне СВО, защитники Хабаровского края выполняют поставленные боевые задачи, а наша задача здесь, в тылу, поддерживать и всесторонне помогать семьям бойцов, - рассказал Максим Шелуханов, председатель Хабаровского регионального Совета краповых беретов ветеранов резерва.

Так, например, при участии Хабаровского регионального совета краповых беретов ветеранского резерва ведется работа по сбору гуманитарной помощи для отправки и поддержки в зону СВО. Дети бойцов подключаются к проведению патриотических мероприятий, направленных на укрепление положительного образа героев и разъяснения сути и роли земляков в специальной военной операции.