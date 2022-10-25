Иван Фоменко: Пользу от «депутатского миллиона» должно ощутить как можно больше жителей

Депутат хабаровской городской думы по избирательному округу № 15 Иван Фоменко Фото: Сергей ПЯТКОВ

Задача депутата - работа во благо населения. И прежде чем принимать какие-то решения, необходимо взвесить все возможные плюсы и минусы, которые могут коснуться жителей города. Депутат хабаровской городской думы по избирательному округу №15 Иван Фоменко на РАДИО КП рассказал, как ведется работа в его округе, и как на жизни округа могут отразиться те или иные меры поддержки.

Наряду с новыми поступающими обращениями депутаты продолжают отрабатывать проблемы, взятые под контроль ранее. Один из нерешенных вопросов - благоустройство прилегающей территории и качество выполнения работ по текущему содержанию жилья управляющими организациями малоэтажных строений.

- Буквально на прошлой неделе ко мне на личном приеме снова обратились жители с вопросом, который не решается годами. Жители жалуются на недобросовестное выполнение управляющей организацией возложенных на нее обязанностей по текущему содержанию жилья. Вопрос не нашел решения после моих обращений в полицию и Роспотребнадзор, главное управление регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края. Планирую более тесно взаимодействовать уже с органами прокуратуры, которые дадут оценку должностным лицам в порядке осуществления надзорной деятельности. Это очень долгая история. Есть понимание, как должен решаться вопрос, но по непонятным мне причинам этого не делается. Дом рушится, и это может привести к более серьезным последствиям. У нас и так аварийных и подлежащих расселению домов в Хабаровске достаточное количество. Так что, надеюсь, получится разобраться с этим вопросом до конца года, - рассказал Иван Фоменко.

О большой части проблемных вопросов депутаты узнают непосредственно от недовольных теми или иными вещами жителей, с помощью личных встреч и сообщений. Однако еще больше погрузиться в ситуацию в округе можно, взяв инициативу в свои руки и организовав самостоятельные рейды.

- Для меня очень удобно общение через электронную почту и по телефону. На каждое обращение я выезжаю лично, чтобы объективно оценить сложившуюся ситуацию. На сайте городской думы есть электронный адрес и телефон каждого депутата, с которым можно связаться по возникшей проблеме. Для тех, кто в силу разных причин не может воспользоваться этим видом общения, есть приемные дни. Но люди, к сожалению, не приходят на встречи, поэтому, по возможности, мы с помощниками самостоятельно осуществляем рейды по округу. Это позволяет лично убедиться в том, что назревает какая-то серьезная проблема, и предотвратить ее усугубление. Так, например, на переулке Иртышском недавно был ремонт, и грузовики завернули асфальт. После окончания работ остались ямы, а после дождей все совсем ухудшилось. Но дело в том, что у компании, занимавшейся ремонтом, были остатки асфальта, что позволяло им решить проблему на месте. Но этого не произошло. В итоге приходится лично выходить на этих людей и вместе находить решение.

Не утихают разговоры о перспективах эффективности и целесообразности проекта «Депутатский миллион», который должен вступить в силу в 2023 году. Суть заключается в выделении каждому депутату городской думы миллиона рублей, с помощью которого он сможет разбираться с наиболее актуальными обращениями. Однако все еще остаются вопросы относительно механизма реализации проекта.

- На самом деле депутатский корпус не является главным распорядителем бюджетных средств. Мы принимаем бюджет, но его исполнителями будут те структурные подразделения, в чьей компетенции находится выполнение тех или иных работ. Поэтому комитеты по управлению районом собирают с депутатов горячие проблемные вопросы, заявленные населением, и передают исполнителям. Конечно, можно сделать что-то масштабное для двух-трех жителей. Но я решил охватить наибольшее количество людей, которые действительно ощутят пользу от реализации этого проекта, поэтому остановился на обустройстве тротуаров и ливневых канализаций в Индустриальном районе. Например, есть одна существенная проблема по улице Краснореченской в районе остановки «Мелькомбинат». Вдоль малоэтажных строений есть место, которое теоретически приспособлено для отвода поверхностных ливневых стоков. Но проблема в том, что эта канава тупиковая. В период дождей вся эта территория превращается в озеро воды и грязи. От этого в прилегающих домах сырость со всеми вытекающими последствиями. А ходить там вообще невозможно. Перед домами разрушается асфальтовое покрытие, на которое и так с трудом удается выбить финансирование. Про потребность в обустройстве тротуаров в этом районе люди знают не понаслышке. Летом по тропинкам в сухую погоду еще можно пройти, но вот в распутицу просто идут по проезжей части. Проблему давно пора было решить, но средств, к сожалению, не было. Поэтому сейчас мы планируем воспользоваться предоставленной возможностью.

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