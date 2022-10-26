«Билайн» внедрил искусственный интеллект для управления мобильной сетью в Сибири и на Дальнем Востоке

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Оператор «Билайн» запустил в Сибири и на Дальнем Востоке систему автоматизированной оптимизации SON (Self Optimized Networks*) на мобильной сети. Технология анализирует сетевую статистику и решает проблему неравномерной нагрузки, делая сеть «самооптимизирующейся».

Система SON позволяет распределить ресурсы, исходя из потребностей абонентов - она использует статистические данные сети для выявления запросов клиентов и меняет параметры сети согласно их потребностям. Искусственный интеллект анализирует, в какой локации находится больше абонентов, и принимает решение о перераспределении ресурсов на сети.

«Работу технологии можно описать следующим примером: летом, когда школьники и студенты уходят на каникулы, в общественном транспорте становится меньше пассажиров, что позволяет перераспределить автобусы, например, на «пляжные» или «дачные» маршруты. С наступлением осени нагрузка на «учебных» маршрутах вновь возрастает, поэтому количество транспорта меняют обратно. Так же и система SON может проанализировать ситуацию и перебросить ресурсы туда, где они нужнее, при этом очень быстро и без человеческого участия. Это большой шаг в развитии сети в Сибири и на Дальнем Востоке», - комментирует запуск системы технический директор Восточного региона «Билайн» Денис Шишканов.

Благодаря работе SON сеть становится надежнее, мобильный интернет - быстрее. Кроме того, сокращается число обрывов при разговорах и интернет-сессиях, повышается успешность соединений для голосовых звонков.

*Self Optimized Networks – самооптимизирумая сеть