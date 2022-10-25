В Хабаровске обустроили еще одну территорию по проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» Фото: Администрация Хабаровска

В Хабаровске продолжается реализация федерального проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке». Так, благодаря проекту преобразили придомовую территорию по переулку Инскому, 7.

Примечательно, что в разработке проекта нового двора участвовали жители дома. Люди учли сразу все пожелания. Во дворе появилась зона для прогулок с детьми, занятий спортом и тихого отдыха на скамейке. В центре площадки установили городки для детей, турники, брусья, качели и карусели.

Пешеходные дорожки сделали в стиле «старого города», уложив на них брусчатку. Кстати, бруски заказывали у местного производителя из села Заозерное.

Ход ремонтных работ проходил под вниманием представителей Индустриального района. Мэр Хабаровска Сергей Кравчук поручил сотрудникам комитета проверять качество работ на всех этапах.

Двор обустроили с учетом потребностей жильцов дома Фото: Администрация Хабаровска

Поздравить жильцов дома с открытием зоны пришла глава района Мария Матаева.

- Проделанная работа - это отличный пример благоустройства придомовой территории. Надеюсь, что программа «1000 дворов на Дальнем Востоке» продолжится и в следующем году. Так удастся сделать такими же прекрасными и соседние дворы, - сказала Мария Матаева, председатель комитета по управлению Индустриальным районом.

В рамках реализации проекта «1000 дворов на Дальнем Востоке» в Индустриальном районе Хабаровска благоустроят 13 придомовых территорий. На это выделено более 104 миллионов рублей.