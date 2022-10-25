Кругосветка через глубинку: путешественник из Германии остановился в селе Хабаровского края

Следующая остановка - Владивосток. Фото предоставлено редакции сотрудниками автокомплекса

Интересное событие произошло на днях в поселке Хор Хабаровского края. Неожиданным образом в местный автокомплекс заехал мужчина на престранном мотоцикле, да еще и с мини-домиком вместо обычной сидушки. Как оказалось, вояжер этот в дороге уже три года, его путешествие самое что ни на есть кругосветное, а едет он из далекой Германии.

Как рассказали «КП» - Хабаровск» в автокомплексе, путешественник был на Хору проездом. У его транспортного средства сломался стартер, и не включалась задняя скорость. Мужчина не стал ремонтировать авто, он лишь покушал, переночевал в поселке и утром отправился дальше.

Путешественник поел в местном кафе, переночевал и уехал. Фото предоставлено редакции сотрудниками автокомплекса

- Он мимо проезжал, переночевал в поселке и уехал. У его мотороллера сломался стартер, и не включалась задняя скорость. Но ремонтироваться он не стал, покушал, переночевал в своем автодомике и наутро уехал, - рассказали в автокомплексе.

Мужчина ездит по миру уже три года. Фото предоставлено редакции сотрудниками автокомплекса

Транспорт у путешественника, кажется, оснащен всем, что только может пригодиться в дороге. А к своему кругосветному путешествию немец подготовился основательно. Кабина, сделанная в форме бочки, напоминает космическую капсулу, внутри, очевидно, полноценное спальное место.

Сзади на кузове привязан стул, наверняка, чтобы можно было остановиться по пути и полюбоваться красивыми видами за кружкой чая. Там же имеется лопата и еще какие-то нужные детали снаряжения. По бокам прикреплены огромные географические карты, а сама кабина сплошь обклеена стикерами, по-видимому, из разных стран, где успел побывать путешественник.

Сверху на кабине устроен багажник, вещи предусмотрительно прикрыты брезентом от осадков, такой же схрон оформлен и спереди у транспортного средства. А еще там привязана милая мягкая игрушка.

Мужчина за три года своего путешествия побывал во многих странах. Из Хабаровского края он отправится в Приморье, а вообще, следующей точкой после России станет Австралия.

Его фургон оснащен всем, что только может пригодиться в пути. Фото предоставлено редакции сотрудниками автокомплекса

- По-русски он говорит, понять его можно было. Говорил, едет дальше в Австралию. Вполне себе нормальный человек, доброжелательный, мужичишка да мужичишка, - добавили в автокомплексе.

Информация и видеоролик с визитом немца разошлись в социальных сетях. Путешественник уже пенсионер, ему 70 лет. А ездит по миру он один, супруга отправиться в кругосветку не захотела. Как говорит немец, он объехал уже всю Россию, и все ему здесь понравилось.